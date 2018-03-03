Палаточный лагерь на Грушевского разгромлен спецназовцами, – Соболев

По данным народного депутата Егора Соболева, палаточный городок, который был под стенами парламента, полностью зачищен. А всех, кто там находился, задержали и доставили в отделение полиции.

Напомним, утром 3 марта правоохранители пришли к палаточному городку проводить следственные действия. В результате столкновений были задержаны, по данным полиции, 50 человек. Четыре правоохранителя и еще шестеро человек получили травмы.

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По данным народного депутата Егора Соболева, который находился на месте происшествия, "палаточный лагерь на Грушевского разгромлен спецназовцами". По его словам, почти все, кто находился здесь, были задержаны.

"У двоих разбиты головы, их забрали скорые", – отметил Егор Соболев.

Впоследствии нардеп добавил, что в полиции Печерского района – 71 задержанный в палаточном городке на Грушевского активист.