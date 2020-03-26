В КГГА обещают отдать VIP-палаты простым украинцам

Накануне появилась информация, что в киевских больницах готовят отдельные палаты для "особых пациентов". Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что они нужны только для первых лиц государства. А его заместитель Николай Поворозник заявил – для тех, кто находится под охраной. В частности для людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Для кого же предназначены эти палаты – читайте дальше.

На самом деле политики комментировали два разных документа. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Что касается VIP-палат в Украине – Поворозник подчеркнул, что они уже давно созданы. Соответствующим документам по 25 – 20 лет. А сейчас просто идет пересогласование приказов между Минздравом, Государственной службой охраны и Национальной медицинской академией.

"Думаю, когда будет возможность посетить больницы, мы их вам покажем. Там нет ничего тайного. Я даже не мог подумать вчера, что речь идет именно об этих палатах", – подчеркнул он.

Поворозник объяснил, почему больниц для VIP-пациентов аж 17: "Больницы разноплановые, там лечат различные болезни. Могут лечить представителей иностранных делегаций. Понятно, что не сейчас".

Между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским состоялся разговор о том, что на период карантина соответствующие приказы будут отменены. Чтобы все, кому необходимо, могли пользоваться VIP-палатами и всем, что у них есть,

– отметил чиновник.

Взамен он пояснил, что рассказывал о приказе, который есть сейчас в Департаменте здравоохранения. Его прорабатывают с Нацполицией и пенитенциарной службой для обеспечения лечения лиц, находящихся в тюрьмах или специзоляторах.

"Такие палаты всегда устраивают на базе психиатрии. В целом заведение специфическое. У нас такие уже есть оборудованные, например, для больных туберкулезом. Будем оборудовать несколько палат для такого рода больных на базе клинической психиатрической больницы", – заверил чиновник.

Что известно об отдельных палатах для VIP-пациентов в Киеве

Журналисты Bihus.Info получили копию приказа Департамента здравоохранения КГГА. Документ свидетельствует о том, что в киевских больницах готовят отдельные палаты для "особых пациентов". Речь идет о высокопоставленных должностных лицах и чиновниках высокого уровня. В приказе говорится о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Каковы требования к обустройству таких палат:

Отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.

Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями.

Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

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