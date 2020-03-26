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      В КГГА обещают отдать VIP-палаты простым украинцам

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      Накануне появилась информация, что в киевских больницах готовят отдельные палаты для "особых пациентов". Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что они нужны только для первых лиц государства. А его заместитель Николай Поворозник заявил – для тех, кто находится под охраной. В частности для людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Для кого же предназначены эти палаты – читайте дальше.

      На самом деле политики комментировали два разных документа. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

      Обратите внимание Палаты для VIP-пациентов: Кличко утверждает, что Зеленский готов вмешаться в ситуацию

      Что касается VIP-палат в Украине – Поворозник подчеркнул, что они уже давно созданы. Соответствующим документам по 25 – 20 лет. А сейчас просто идет пересогласование приказов между Минздравом, Государственной службой охраны и Национальной медицинской академией.

      "Думаю, когда будет возможность посетить больницы, мы их вам покажем. Там нет ничего тайного. Я даже не мог подумать вчера, что речь идет именно об этих палатах", – подчеркнул он.

      Поворозник объяснил, почему больниц для VIP-пациентов аж 17: "Больницы разноплановые, там лечат различные болезни. Могут лечить представителей иностранных делегаций. Понятно, что не сейчас".

      Между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским состоялся разговор о том, что на период карантина соответствующие приказы будут отменены. Чтобы все, кому необходимо, могли пользоваться VIP-палатами и всем, что у них есть,
      – отметил чиновник.

      Взамен он пояснил, что рассказывал о приказе, который есть сейчас в Департаменте здравоохранения. Его прорабатывают с Нацполицией и пенитенциарной службой для обеспечения лечения лиц, находящихся в тюрьмах или специзоляторах.

      "Такие палаты всегда устраивают на базе психиатрии. В целом заведение специфическое. У нас такие уже есть оборудованные, например, для больных туберкулезом. Будем оборудовать несколько палат для такого рода больных на базе клинической психиатрической больницы", – заверил чиновник.

      Что известно об отдельных палатах для VIP-пациентов в Киеве

      Журналисты Bihus.Info получили копию приказа Департамента здравоохранения КГГА. Документ свидетельствует о том, что в киевских больницах готовят отдельные палаты для "особых пациентов". Речь идет о высокопоставленных должностных лицах и чиновниках высокого уровня. В приказе говорится о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

      Каковы требования к обустройству таких палат:

      • Отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.
      • Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями.
      • Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.
      • Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

      Специальные требования Департамент прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов

      • В них должно быть по четыре человека – врач, двое фельдшеров и водитель.
      • Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет.
      • Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников".
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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Коронавирус в Украине КГГА Виталий Кличко
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