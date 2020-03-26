Палаты для VIP-пациентов: в УДО отрекаются от указаний, а Кличко устроил инспекцию

На днях разгорелся скандал вокруг журналистского расследования относительно Covid-2019 и его "элитных инфицированных". Дело в том, что в распоряжение журналистов попал документ Департамента здравоохранения КГГА о подготовке в столице VIP-палат для чиновников и высокопоставленных должностных лиц. Мэр Кличко на это ответил, что КГГА выполняла приказ Минздрава и УГО. Но в УГО об этом ничего не знают.

Там говорят, что не предоставляли никаких указаний по обустройству палат для лиц, находящихся под охраной, в киевских больницах. Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель УГО Сергей Рудь.

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Никаких VIP-палат нет. Я не знаю, откуда это взялось, кто это делает. Во-первых, ни одного обращения от нас об этом не было. Во-вторых, сейчас я отвезу официальное письмо в КГГА по этому поводу, и мы его обнародуем. В нем мы приостанавливаем действие того приказа, который выдала КГГА, не согласовывая с нами,

– подчеркнул он.

Рудь также добавил: в УДО надеются, что лица, которых они охраняют, избегут инфицирования коронавирусом и их не придется госпитализировать.

В то же время, Виталий Кличко, чтобы развенчать мифы о VIP-палатах проинспектировал Александровскую больницу в Киеве, куда пока свозят всех инфицированных Covid-2019 или тех, у кого есть подозрение на инфекцию.

"Утром был в инфекционном отделении Александровской больницы столицы. Немало слухов распространяют – якобы это VIP-больница для избранных. Поехал лично проверить, что там происходит", – написал мэр столицы на своей фейсбук-странице и распространил видео из больницы.

На нем Кличко в защитном костюме ходит по медучреждению, заглядывает в палаты к некоторым больных и спрашивает медиков о деталях лечения, ситуации в больнице и оборудовании.

Кличко проинспектировал Александровскую больницу и не нашел там VIP-палат: видео

Что известно о скандале с отдельными палатами для VIP-пациентов в Киеве

Журналисты Bihus.Info получили копию приказа Департамента здравоохранения КГГА. Документ свидетельствует о том, что в киевских больницах якобы готовят отдельные палаты для "особых пациентов".

Требования к обустройству таких палат:

Отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.

Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями.

Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание, опять таки, отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о таком распоряжении. Он отметил, что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским по этому поводу и глава государства якобы согласился отменить этот приказ.

Мэр Киева подчеркнул, что особые условия могут касаться исключительно руководства государства. Первые лица государства – президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады в случае заболевания должны находиться в отдельных палатах. По его словам, такая практика была всегда и не только в Украине.