Во второй тур выборов мэра проходят два кандидата – Андрей Пальчевский и Виталий Кличко. За лидера политической силы "Победа Пальчевского" проголосуют 11% киевлян. За действующего мэра готовы отдать голоса 44% респондентов, из числа тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центр Разумкова.

Согласно данным опроса, меньше шансов вмешаться в мэрские гонки в Виктора Ляшко – 6%, Игоря Смешко – 5% и Александра Омельченко – 4%.

В киевский городской совет проходят семь партий.

Так, общий перечень политических сил, которые попадают в Киевсовет выглядит так: "Европейская Солидарность" – 20,4%, "Слуга Народа" – 19,3%, "УДАР" – 11,5%, "Оппозиционная платформа – По жизни" – 10,6%, "Батькивщина" – 7,5%, "Победа Пальчевского" – 6,2%, "Сила и Честь" – 5,1%.

Другие партии пока не дотягивают до проходного барьера. В то же время, поддержка Блока Александра Омельченко находится на грани статистической погрешности, поэтому партия бывшего мэра рискует не попасть в горсовет.

Исследование проводилось с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу". Опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,3%.

Напомним, Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы 1 июля. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.