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      Пальцы почти не слушаются: активист Михайлик рассказал о своем состоянии после нападения

      67 Читати новину українською
      Олег Михайлик
      Олег Михайлик / Фото из открытых источников

      Олег Михайлик, одесский активист, руководитель городской организации партии "Сила людей", на которого в сентябре 2018 года совершили нападение, рассказал о состоянии своего здоровья.

      Об этом он написал у себя не странице в Facebook.

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      После нападения из легкого Михайлика не изымали пулю из-за рисков для организма. Пока пуля до сих пор остается внутри. По словам активиста, его прооперируют в Германии, финансировать это будет также немецкое правительство.

      Сама пуля меня не беспокоит. Даже несмотря на то, что она находится в одной плоскости с сердцем, не дошла до сердца совсем чуть-чуть. Ее отделяет от позвоночника 4 сантиметра. На сегодня она неподвижна,
      – написал Михайлик в Facebook.

      Активист отметил, что у него очень ухудшилось зрение, и уже без очков или линз ему не обойтись.

      "После клинической смерти у меня сильно упало зрение. Благодаря замечательному врачу-окулисту и лазерной стимуляции глаз.. зрение немного улучшилось. Хотя без очков или линз, похоже, уже не обойтись", – рассказал Михайлик.

      Он подчеркнул, что самая большая проблема оказалась с пальцами обеих рук, "которые постоянно находятся в скрюченном состоянии контрактуры, которые вообще почти не слушаются из-за повреждения нерва".

      Напомним, вечером 22 сентября в Одессе неизвестные стреляли в Олега Михайлика, руководителя городской организации партии "Сила людей" и общественного активиста. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

      Теги: Новости Украины Покушение на активиста Михайлика Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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