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Палестинцы похоронили 8-месячную девочку – жертву столкновений на территории Сектора Газа

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Палестинцы похоронили 8-месячную девочку – жертву столкновений на территории Сектора Газы
Палестинцы похоронили 8-месячную девочку – жертву столкновений на территории Сектора Газы / Reuters

Утром во вторник, 15 мая, протесты стихли на территории Сектора Газа, поскольку палестинцы хоронили погибших в результате столкновений соотечественников. Самой младшей из них стала восьмимесячная Лейла аль-Гандур.

Сотни людей отправились на похороны восьмимесячной девочки, сообщает Reuters. Ее тело завернули в палестинский флаг.

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Позвольте ей остаться со мной, ей еще рано уходить,
– кричала мать погибшего ребенка, держа сверток возле груди.

Сообщается, что ребенок был в одной из палаток возле израильской границы вместе с матерью и задохнулся от слезоточивого газа. Ее бабушка рассказала, что когда они вернулись домой, услышали, что ребенок перестал плакать.


После похорон столкновения вновь вспыхнули на территории Сектора Газа

"Я забрала ее в детскую больницу, и уже там врач сказал мне, что она мертва", – добавила Хейам Омар.


После похорон столкновения вновь вспыхнули на территории Сектора Газа

Израиль обвинил в трагедии палестинское радикальное движение ХАМАС. США поддержали эту позицию и возложили всю ответственность за кровопролитие на это движение, правящее в Секторе Газа с 2007 года.

Отмечается, что уже после обеда протесты в Секторе Газа возобновились, израильская власть стянула больше военнослужащих к границам, готовясь к очередным столкновениям.


После похорон столкновения вновь вспыхнули на территории Сектора Газы

Кроме того, протесты вспыхнули и в палестинских поселениях на Западном берегу реки Иордан, в частности в формальной палестинской столице Рамалле.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось посольство США, которое перенесли из Тель-Авива. Поводом этому послужило признание Дональдом Трампом Иерусалима как столицы Израиля в декабре прошлого года.

Перенос посольства из Тель-Авива спровоцировал многочисленные стычки на границе между Израилем и Сектором Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 58 палестинцев. Белый дом назвал палестинское исламистское движение "ХАМАС" виновным в гибели демонстрантов.

В Турции, по решению президента страны Реджепа Эрдогана, объявлен трехдневный траур после столкновений на административной границе Сектора Газа и Израиля.

Теги: Новости Израиля Палестина Обстрелы в Газа
Источник: 24 Канал
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