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ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА ГРЕЦИЯ

Палкин рассказал о повреждении "Донбасс Арены" в результате взрыва в Донецке

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Повреждение "Донбасс Арены"
Повреждение "Донбасс Арены"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин очень недоволен, в каком состоянии находится "Донбасс Арена" после захвата города российскими оккупантами.

Отвечая на вопрос о том, что на "Донбасс Арене" невозможно проводить матчи после взрыва в Донецке 2015 года из-за непонятного состояния стеклянной крыши (якобы ее часть под волной вылетела из основы), Палкин был довольно резкий.

"Просто у них такие профессионалы, что не знают, как проводить мероприятия. Это вопрос к ним", – ответил генеральный директор "Шахтера".

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При этом он подтвердил, что "определенные видоизменения произошли". Однако, по словам Палкина, "они никак не могут повлиять на проведение матча"

"Все это делается и корректируется очень быстро", – заверил Сергей Палкин.

Напомним, до этого "Донбасс Арена" попала под обстрел еще в августе и октябре 2014 года.

Видео повреждений "Донбасс Арены" из-за обстрелов

 

Теги: Война на Донбассе Новости спорта Новости Донецка Шахтер
Источник: 24 Канал
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