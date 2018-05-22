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Пальмовое масло: вредные и полезные свойства

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Пальмовое масло
Пальмовое масло / styler.rbc.ua

Пальмовое масло применяется массово из-за цены – она почти втрое дешевле коровьего масла. Этот продукт бывает разным, и вред от масла зависит от степени его термообработки.

Об этом написала диетолог Оксана Скиталинская в Facebook.

По ее словам, заменять молочный жир из молочных продуктов пальмовым маслом действительно плохо, так как молочный жир содержит витамины А и Д, а также – полезные для мозга и кишечника бактерии.

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Пальмовое масло не окисляется, поэтому продукты долго не портятся. Также оно полезно для сердца, сосудов и обладает противовоспалительным действием.

Но несмотря на это, как указано в законопроекте по запрету этого масла в Украине, этот продукт и его жирные кислоты могут повышают уровень холестерина в крови и провоцировать развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения. Оно является вредным продуктом в питании человека из-за неправильной термической обработки.

В пальмовое масло входят: стеариновая, пальмитиновая, миристиновая, каприновая, лауриновая, олеиновая, линолевая и α-линоленовая кислоты.

Поэтому, по мнению диетолога, запретить использование пальмового масла в Украине стоит только в молочных продуктах.

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Новости Украины Медицина Законопроект
Источник: 24 Канал
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