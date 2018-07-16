Пальто за 4 тысячи долларов и кожаные штаны: Мелания Трамп поразила стильным нарядом в Хельсинки

Мелания Трамп умеет удивить и поразить своим нарядом. В Хельсинки первая леди вышла из самолета в дорогом пальто, стоимость которого составляет около 4 тысяч долларов.

Столица Финляндии стала очередной точкой в ​​политическом турне Президента США Дональда Трампа, котор сопровождает его очаровательная жена Мелания. Первая леди, как всегда, выглядела безупречно, подобрав стильные вещи для выхода.

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Очаровательная жена главы Белого дома выбрала для поездки элегантное пальто от Isoude, стоимость которого достигает 4 тысяч долларов. Кроме этого, Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в кожаных брюках коричневого цвета и белоснежной рубашке. Первая леди отказалась от обуви на каблуках, предпочтя удобные балетки. Любимая сумка от Hermes и очки завершили стильный образ Мелании.

Мелания Трамп показала стильный образ

Супруги Трампов в Хельсинки

Волшебный образ Мелании Трамп

Стильный образ Мелании Трамп

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