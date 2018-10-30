Памела Андерсон эмоционально поддержала молодого бойфренда на футбольной игре: фото

51-летняя Памела Андерсон больше не скрывает своих чувств к 32-летнему футболисту Адилю Рами. Звезда в очередной раз поддержала молодого бойфренда на матчи Чемпионата Франции.

Памела Андерсон засветилась на стадионе "Велодром", что во французском Марселе. На протяжении всего матча звезда внимательно наблюдала за ходом игры и эмоционально реагировала на попытки команды "Олимпик Марсель", в которой играет ее возлюбленный Адиль Рами, победить. Однако такая яркая поддержка не помогла мужу одержать победу – матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Пари Сен-Жермен".

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На матч Памела Андерсон надела неприметные повседневные вещи. Знаменитая американка засветилась в теплой кофте с красно-белыми полосками по бокам. Звезда сделала привычный макияж с акцентом на глаза.



Памела Андерсон на футбольном матче / Getty Images



Эмоциональная Памела Андерсон / Getty Images



Памела Андерсон поболела за команду своего возлюбленного Адиля Рами / Getty Images

Сам же Адиль Рами не в восторге от повышенного внимания журналистов к его роману. Во время недавней открытой пресс-конференции он нагрубил в ответ на вопрос о Памеле Андерсон.

"Я не даю никаких комментариев. Отстаньте, это не должно вас интересовать! Я здесь только для того, чтобы поговорить о команде соперника, а не для того, чтобы делиться подробностями своей личной жизни. Если вы хотите поднять тираж желтой прессе – это ваша проблема", – заявил Адиль Рами.

Напомним, что ранее Памела Андерсон взволновала поклонников: звезда в 51 год решила в третий раз стать мамой. Однако, по словам инсайдеров, ее планы внезапно изменились. Актриса бросила Адиля Рами из-за детей футболиста от первого брака. Памела Андерсон считала, что она стоит на пути его общения с детьми, поэтому решила изменить это. Однако после резонансной новости Памела и Адиль сходили на свидание, чем развеяли слухи о разрыве отношений.