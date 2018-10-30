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      Памела Андерсон эмоционально поддержала молодого бойфренда на футбольной игре: фото

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      Памела Андерсон и Адиль Рами
      Памела Андерсон и Адиль Рами / goal.com

      51-летняя Памела Андерсон больше не скрывает своих чувств к 32-летнему футболисту Адилю Рами. Звезда в очередной раз поддержала молодого бойфренда на матчи Чемпионата Франции.

      Памела Андерсон засветилась на стадионе "Велодром", что во французском Марселе. На протяжении всего матча звезда внимательно наблюдала за ходом игры и эмоционально реагировала на попытки команды "Олимпик Марсель", в которой играет ее возлюбленный Адиль Рами, победить. Однако такая яркая поддержка не помогла мужу одержать победу – матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Пари Сен-Жермен".

      Читайте также: Памела Андерсон публично рассказала о своих чувствах к молодому бойфренду

      На матч Памела Андерсон надела неприметные повседневные вещи. Знаменитая американка засветилась в теплой кофте с красно-белыми полосками по бокам. Звезда сделала привычный макияж с акцентом на глаза.


      Памела Андерсон на футбольном матче / Getty Images


      Эмоциональная Памела Андерсон / Getty Images


      Памела Андерсон поболела за команду своего возлюбленного Адиля Рами / Getty Images

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Amine Azzouz (@amine_jmcsud)

       

      Сам же Адиль Рами не в восторге от повышенного внимания журналистов к его роману. Во время недавней открытой пресс-конференции он нагрубил в ответ на вопрос о Памеле Андерсон.

      "Я не даю никаких комментариев. Отстаньте, это не должно вас интересовать! Я здесь только для того, чтобы поговорить о команде соперника, а не для того, чтобы делиться подробностями своей личной жизни. Если вы хотите поднять тираж желтой прессе – это ваша проблема", – заявил Адиль Рами.

       

      Напомним, что ранее Памела Андерсон взволновала поклонников: звезда в 51 год решила в третий раз стать мамой. Однако, по словам инсайдеров, ее планы внезапно изменились. Актриса бросила Адиля Рами из-за детей футболиста от первого брака. Памела Андерсон считала, что она стоит на пути его общения с детьми, поэтому решила изменить это. Однако после резонансной новости Памела и Адиль сходили на свидание, чем развеяли слухи о разрыве отношений.

      Теги: LifeStyle Футбол Новости Франции Памела Андерсон
      Источник: 24 Канал
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