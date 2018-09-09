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Памела Андерсон покинула своего молодого бойфренда, – СМИ

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Памела андероны покинула молодого бойфренда
Памела андероны покинула молодого бойфренда

51-летняя актриса Памела Андерсон решила прекратить отношения с молодым французским футболистом Адиль Рами. Звезда покинула 32-летнего спортсмена после 1 года встреч.

Недавно СМИ взорвала новость: Памела Андерсон планирует в третий раз стать мамой. Хотя звезда уже воспитала двух взрослых сыновей, 21-летнего Брэндона Томаса и 20-летнего Дилана Джаггера, она все же хочет иметь ребенка от Адиля Рами. Однако намерения Памелы Андерсон очень резко меняются.

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Как сообщает TMZ, пышногрудая актриса решила покинуть француза. Причиной для этого стали сыновья Адиля от первого брака. Памела Андерсон переживает, что футболист крайне редко с ними видится, поэтому решила уйти от него.

 

"Памела чувствует, что является препятствием для того, чтобы Адиль проводил достаточно времени со своими сыновьями. Она решила отойти в сторону, чтобы дать ему возможность поступать правильно и полноценно участвовать в воспитании детей. Этот искренний, бескорыстный поступок дался Памеле нелегко, ее сердце разбито. Но она считает, что Адиль должен заново выстроить отношения с матерью его детей. Она надеется, что он вернется в семью", – рассказал инсайдер издания.

Не остановили Памелу Андерсон ни помолвка с футболистом, ни большое бриллиантовое кольцо, подаренное Адиль Рами. Звезда приняла окончательное решение и надеется, что ее молодой бойфренд со временем поймет ее поступок.

"Для Памелы типично жертвовать своей любовью. Сыновья нуждаются в нем (Адиле Рами – 24 канал) больше, чем она. И она знает, что однажды Рами скажет ей спасибо", – добавил инсайдер.

Теги: LifeStyle Кино Звездные романы
Источник: 24 Канал
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