Памела Андерсон познакомила молодого возлюбленного с мамой: видео

Известная американская модель и актриса Памела Андерсон, которая собралась выйти замуж за защитника сборной Франции Адиля Рами , который младше ей на 19 лет, познакомила 32-летнего возлюбленного со своей мамой, Кэрол Андерсон.

Видео знакомства Адиля Рами с мамой Памелы Андресон опубликовало издание TMZ.

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Сначала мало кто надеялся, что роман звездной пары будет длительным и серьезным. Впервые об отношениях Памелы Андерсон с футболистом сборной Франции Адилем Рами заговорили в сентябре 2017 года. Тогда Памелу видели на трибунах стадиона в Марселе во время футбольного матча, где играл ее возлюбленный.

Позже Памела на одном из матчей засветила обручальное кольцо, из-за чего начали говорить о предстоящей свадьбе пары.

Отметим, что футболисту удалось произвести хорошее впечатление на семью американской звезды.

Смотрите видео знакомства Адиля Рами с семьей Памелы Андерсон: