Памела Андерсон публично рассказала о своих чувствах к молодому бойфренду

После восстановления отношений с футболистом Адилем Рами 51-летняя Памела Андерсон не скрывает своего счастья. Звезда впервые решилась публично рассказать о чувствах к спортсмену.

Актриса и модель, видимо, решили положить конец всем слухам о разрыве отношений с 32-летним Адилем Рами. В сети звезда опубликовала сообщение, в котором откровенно призналась в чувствах к футболисту.

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"Люблю тебя", – лаконично написала Памела Андерсон.

К трогательному сообщению звезда добавила черно-белое фото с бойфрендом. Перед камерой пара позировала в одном из ресторанов. Памела Андерсон в мини-платье нежно обняла Адиля Рами.

Стоит отметить, что это не первое фото с бойфрендом, которым зажигательная Памела поделилась с поклонниками. Поэтому снимок вызвал немалое восхищение в сети.

Напомним, что ранее Памела Андерсон взволновала поклонников: звезда в 51 год решила в третий раз стать мамой. Однако, по словам инсайдеров, ее планы внезапно изменились. Актриса покинула Адиля Рами из-за детей футболиста от первого брака. Памела Андерсон считала, что она стоит на пути его общения с детьми, поэтому решила изменить это. Однако после резонансной новости Памела и Адиль сходили на свидание, чем развеяли слухи о разрыве отношений.