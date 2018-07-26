Памела Андерсон рассказала о своем опыте группового секса: 18+

Известная 51-летняя американская модель и актриса Памела Андерсон призналась, что не любит групповой секс из-за плохого опыта.

Звезда подчеркнула, что секс без любви не приносит ей никакого удовольствия. Об этом Андерсон рассказала в интервью Dazed.

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"У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми. Один, правда, мечтал о том, чтобы я была с другой женщиной. Звучит заманчиво, но я слишком романтическая натура", – призналась Памела Андерсон.



Памела Андерсон / dazeddigital.com

В частности, знаменитость заявила, что не будет встречаться с мужчиной только из-за его материального положения.



Интересно, что Памела была свидетелем успешных полиамурних отношений.



"Я недавно встретила женщину, которая живет с мужем и любовником в одном доме. Они все вместе вырастили детей. Они счастливы, но я бы точно не смогла так жить", – рассказала актриса.



Памела Андерсон / dazeddigital.com