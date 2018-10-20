Памела Андерсон травмировалась и оказалась на костылях: фото
51-летняя голливудская звезда Памела Андерсон обеспокоила поклонников в социальных сетях новым фото.
На снимке, который звезда опубликовала на своей странице в Instagram, на котором певица сидит с бандажом на ноге, а рядом стоят костыли.
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Как сообщает издание TMZ, Памела получила травму левой ноги во время участия во французской версии "Танцев со звездами".
"Доброго утра, спасибо за заботу обо мне", – прокомментировала снимок Андерсон.
Нога Памелы Андерсон / Instagram-сториз
Днем ранее Памела Андерсон показала поклонникам фото из кабинета врача, где она лежит с бандажом на ноге.
"Тяжело работаем. Сделаем это. Нас невозможно остановить", – заявила она.
Источник: 24 канал
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