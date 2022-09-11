В результате атаки на башни Всемирного торгового центра погибли 2996 человек и получили ранения более 6000. Прямые финансовые потери от теракта исчисляются миллиардами долларов. Но самое страшное, что этот ужасный теракт запустил в мире цепную реакцию и определил терроризм едва ли не главным трендом в 21 веке.

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Апокалипсис сегодня

Угроза терактов и собственно терроризм сейчас страшная реальность для людей по всей планете. Хотя человечество и научилось достаточно эффективно противостоять террористам-одиночкам или террористическим организациям, зло не было побеждено.

Особенно когда это зло олицетворяет государство с ядерным оружием.

Теракт 9/11 унес жизни 2996 человек / фото – Getty Images

Да, речь о россии. После развала советской империи и нескольких лет "молчания" (которого на самом деле не было), вследствие роста цен не углеводороды, государство со столицей в Москве снова "поверило в себя" и вернулось к кровавым практикам времен СССР и ныне снова терроризирует весь мир.

Терроризм как "скрепа"

"Пробы пера" российского государственного терроризма мы увидели в Чечне, когда московиты устроили геноцид местного населения – с бомбардировкой городов, огненными валами и "зачистками" (то же, кстати, происходило в Афганистане десятью годами ранее).

Тогда весь мир решил поверить, что целый народ вдруг стал террористом (почти как в 1944 году) и предпочитал не видеть военных преступлений россиян. россия же увидела в этом слабость и мандат на карт-бланш. Со временем свой опыт "специальных военных операций" россияне применят в Грузии, Сирии и Украине.

Страшные кадры шокировавших весь мир российских преступлений в Буче / фото из телеграм-канала Михаила Подоляка

Также россияне не забывали и об индивидуальных терактах, их они совершали с особым показным цинизмом, бонусом было совершение преступления на территории Европы. Здесь следует вспомнить убийство полонием олигарха Березовского и бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.

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Впоследствии, в самой Великобритании россияне попытаются убить еще одного "перебежчика" – Сергея Скрипача и его дочь. Опять же, с помощью уникальной и собственно российской разработки – боевого газа "Новичок". Затем его снова показательно применят уже против Навального, Быкова и других российских "либералов".

Великобританией российские контролируемые государством террористические группы не ограничивались – были атаки на военные склады в Чехии и Греции, убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине, попытка госпереворота в Черногории, информационные атаки на государства, в частности, вмешательство в выборы в США и странах Европы, искусственные миграционные кризисы на границах ЕС и многое другое.

Место преступления – Украина

В печальном и длинном списке терактов, ответственность за которые прямо несет россия, немало преступлений, совершенных против Украины или на ее территории. Среди них – уничтожение самолета рейса MH-17, в результате которого погибли 298 человек, похищение и убийство крымскотатарских активистов в оккупированном россиянами Крыму, бомбардировка мирных украинских городов, в частности, Мариуполя, когда в результате обстрела из российских "градов" 24 января 2015.

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Есть целый "букет" российских терактов и множество задокументированных преступлений россиян. Последние особенно даже их и не скрывают, наоборот, любят награждать и отмечать исполнителей терактов. К примеру, убийца Литвиненко Андрей Луговой стал депутатом госдумы и получил орден, недоубийцы "Петров и Боширов" получили "15 минут славы" на центральном российском телевидении.

Надпись "Дети" не остановила российских террористов – они убили сотни людей в Мариупольском драмтеатре / MAXAR TECHNOLOGIES

"Глубокая обеспокоенность"

Понятие "государственный терроризм" четко определено в декларации ООН в 1987 году. Она содержит целый список действий. россия запятнала себя, похоже, каждой из них. Все это было известно и до 2014 года, когда россия захватила Крым и часть Донбасса, однако цивилизованный мир ограничился лишь "глубоким беспокойством" и символическими санкциями против агрессора. Этим был открыт ящик Пандоры.

Именно недостаточная реакция цивилизованного мира на преступления россиян спровоцировала их эскалацию и открытую агрессию против Украины в 2022 году.

Из-за того, что в 2014 году террористов не остановили, в 2022 году мы имеем:

зафиксированные массовые военные преступления россиян против украинцев, имеющих все признаки геноцида украинского народа;

десятки тысяч убитых гражданских (их точное количество пока не знает никто, в одном только Мариуполе, по оценкам администрации города, могли погибнуть более 50 000 украинцев). Мариуполь, к сожалению, не стал исключением. жертвами российских террористов стали многие другие украинские города и деревни Буча, Ирпень, Изюм, Северодонецк, Лисичанск, Попасная и другие. Многочисленные факты свидетельствуют, что убийства мирных украинцев и обстрелы гражданских объектов являются частью военной стратегии русских и основой их военного искусства;

жертвами российских террористов стали многие другие украинские города и деревни Буча, Ирпень, Изюм, Северодонецк, Лисичанск, Попасная и другие. Многочисленные факты свидетельствуют, что убийства мирных украинцев и обстрелы гражданских объектов являются частью военной стратегии русских и основой их военного искусства; минимум 383 украинских детей, убитых россиянами;

не менее 53 казненных в Еленовке украинских пленных;

пытки и внесудебные казни (россияне порезали британского волонтера Пола Ури и это только один из многих эпизодов);

и это только один из многих эпизодов); около 2 миллионов насильственно депортированных в россию граждан Украины, в том числе – десятки тысяч детей (сама россия устами своего постпреда в ООН Небензи называет даже большие цифры) 3,7 миллиона человек, среди них – 600 тысяч детей);

3,7 миллиона человек, среди них – 600 тысяч детей); создание фильтрационных и концентрационных лагерей;

масштабное мародерство – как организованное, так и индивидуальное;

ежедневные обстрелы мирных целей и убийства гражданских (вокзал в Краматорске, торговый центр в Кременчуге, Виннице, Николаеве, Харькове и т.п.);

минирование Черного моря и атака на гражданские корабли, а также попытка спровоцировать мировой голод (прямой косплей Каддафи);

Создание и поддержка вооруженных отрядов наемников.

Список далеко не полон и почти каждый украинец сможет дополнить его очередным преступлением россиян.

Диплом украинского студента, погибшего на войне / Фото ЛГС

Ядерный ящик Пандоры

В этот страшный список добавился ядерный терроризм. путин неоднократно угрожал миру применением ядерного оружия. Истерия о применении россией ядерных ракет и превращении мира в "радиоактивный пепел" стала привычным явлением на российском ТВ, как и баражирование российских подлодок в международных водах.

От слов к "делам" россияне перешли в Украину под их контролем находится ЗАЭС в Энергодаре – оккупанты разместили на территории объекта собственную военную технику и регулярно обстреливают станцию, пугая мир новой Фукусимой.

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Также россияне неоднократно намекали на размещение ядерных ракет в Беларуси, также об этом прямо говорил сателлит лукашенко.

Впрочем, пока ни россия, ни беларусь не находятся в списке стран, являющихся спонсорами терроризма.

Клуб четырех

По состоянию на 2022 год там всего 4 государства – КНДР, Иран, Куба и Сирия. Впрочем, россия же значительно опаснее всех в этой группе. В отличие от Ирана, россия имеет ядерное оружие и в отличие от Северной Кореи – много. Российская армия кровожаднее сирийских наемников, также россия точно делает больше для убежища международных террористов, чем Куба.

Почему же мир до сих пор не признал россию государством-террористкой

На самом деле этот вопрос риторический. Россия до сих пор заседает в Совбезе ООН, хотя должна была давно вылететь оттуда, до сих пор оказывает значительное влияние на энергетический баланс в мире и остается влиятельным игроком на рынке продовольствия, а также сохраняет мощный ядерный арсенал.

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россия продолжает войну против Украины, ежедневно убивает украинцев, совершает военные преступления и совершает геноцид. россия не остановится, если ее не остановить. Именно таким должен стать главный вывод после страшных терактов 9/11.

Вечная память жертвам терактов / фото – Getty Images

Что произошло 11 сентября в Нью-Йорке смотрите видео: