"Память не дает погибнуть нации": в оккупированном Крыму ПЦУ почтила жертв Голодомора

В кафедральном соборе Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе прихожане Православной церкви Украины провели траурную панихиду по погибшим во время Голодомора в Украине 1923-1933 годов.

Годовщину трагедии отмечает "вся Украина", об этом сказал архиепископ ПЦУ Климент в комментарии Крым.Реалии.

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Он подчеркнул, что память о тех событиях "не дает нам погибнуть как нации, как государству сегодня". Память жертв Голодомора чтят ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине и ряде стран мира – в этом году 23-го ноября.

Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, которые напоминают о тех трагических событиях, чтят жертв тех событий. В те годы, с одной стороны, уничтожили нашу нацию, а с другой – укрепили нашу нацию сегодня,

– сказал председатель ПЦУ в Крыму.

Климент подчеркнул, что "очень важно помнить, к чему может привести безбожие, ненависть к ближнему, безбожная власть, цель которой только мировая власть, мировое господство".

"Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций и теорий не может жертвовать людьми", – добавил архиепископ.

Голодомор – геноцид украинской нации в 1932-1933 годах. Совершенный руководством Советского Союза с целью уничтожения украинцев, ликвидации украинского сопротивления режима и попыток построения самостоятельной, независимой от Москвы Украинского Государства.

Традиционно в 16.00 память погибших во время геноцида украинского народа чтят минутой молчания и устанавливают зажженную свечу на подоконник как в Украине, так и во многих странах мира. Во многих городах и населенных пунктах на главных площадях в это время тоже зажигают свечи.

Страны, признавшие Голодомор в Украине геноцидом:

Австралия (2003/2008)

Ватикан (2001, 2003)

Грузия (2005)

Эквадор (2007)

Эстония (1993)

Канада (2003/2008)

Колумбия (2007)

Латвия (2008)

Литва (2005)

Мексика (2008)

Парагвай (2007)

Перу (2007)

Польша (2006)

Португалия (2017)

Венгрия (2003)

США (частично в 2018-м году)

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Страны, признавшие Голодомор в Украине геноцидом