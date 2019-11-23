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      "Память не дает погибнуть нации": в оккупированном Крыму ПЦУ почтила жертв Голодомора

      52 Читати новину українською
      В аннексированном Симферополе прихожане ПЦУ провели траурную панихиду по жертвам Голодомора / Крым. Реалии.

      В кафедральном соборе Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе прихожане Православной церкви Украины провели траурную панихиду по погибшим во время Голодомора в Украине 1923-1933 годов.

      Годовщину трагедии отмечает "вся Украина", об этом сказал архиепископ ПЦУ Климент в комментарии Крым.Реалии.

      Важно: История Голодомора: почему уничтожали украинцев

      Он подчеркнул, что память о тех событиях "не дает нам погибнуть как нации, как государству сегодня". Память жертв Голодомора чтят ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине и ряде стран мира – в этом году 23-го ноября.

      Траурными богослужениями, панихидами и мероприятиями, которые напоминают о тех трагических событиях, чтят жертв тех событий. В те годы, с одной стороны, уничтожили нашу нацию, а с другой – укрепили нашу нацию сегодня,
      – сказал председатель ПЦУ в Крыму.

      Климент подчеркнул, что "очень важно помнить, к чему может привести безбожие, ненависть к ближнему, безбожная власть, цель которой только мировая власть, мировое господство".

      "Жизнь человека бесценна, никто из власть имущих никогда ради собственных идей, амбиций и теорий не может жертвовать людьми", – добавил архиепископ.

      Голодомор – геноцид украинской нации в 1932-1933 годах. Совершенный руководством Советского Союза с целью уничтожения украинцев, ликвидации украинского сопротивления режима и попыток построения самостоятельной, независимой от Москвы Украинского Государства.

      Традиционно в 16.00 память погибших во время геноцида украинского народа чтят минутой молчания и устанавливают зажженную свечу на подоконник как в Украине, так и во многих странах мира. Во многих городах и населенных пунктах на главных площадях в это время тоже зажигают свечи.

      Страны, признавшие Голодомор в Украине геноцидом:

      • Австралия (2003/2008)
      • Ватикан (2001, 2003)
      • Грузия (2005)
      • Эквадор (2007)
      • Эстония (1993)
      • Канада (2003/2008)
      • Колумбия (2007)
      • Латвия (2008)
      • Литва (2005)
      • Мексика (2008)
      • Парагвай (2007)
      • Перу (2007)
      • Польша (2006)
      • Португалия (2017)
      • Венгрия (2003)
      • США (частично в 2018-м году)

       Смотрите также: Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде

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      Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
      сегодня
      3528
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Голодомор История Новости Крыма Аннексия Крыма
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