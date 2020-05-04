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      Памятник архитектуры VIII – X века разрушают ради установления "Матери Божьей"

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      Стольское Городище – строительные работы
      Стольское Городище – строительные работы / 24 канал

      В течение двух недель на Львовщине в селе Дуброва возле средневекового городища VIII-X века ведутся строительные работы. Все это ради того, чтобы установить фигуру Матери Божьей.

      В селе Дуброва на Львовщине рядом со Стольским городищем почти 2 недели проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Матери Божьей. Строительство рядом с историческим наследием является незаконным, сообщает "Львовское Ополье".

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      Местная ОТГ и органы, которые ответственны за сохранение исторического наследия не реагируют на разрушение Стольского Городища.

      Такие работы искажают уникальный вид средневекового городища VIII – X века. Городище – историко-культурный заповедник, памятник археологии национального значения,
      – отмечают активисты в фейсбуке.

      В сети опубликовали фото, где хорошо видно, что вплотную к памятнику уже сделали насыпь, бетонные лестницы и установили сакральное сооружение.


      Чтобы установить фигуру Матери Божьей, разрушают исторический памятник / Фото: Volodymyr Beno / Facebook​

      Строительство продолжается в течение 2 недель / Фото: Volodymyr Beno / Facebook

      В фейсбук-сообществе "Народный дом с. Дуброва" выложили фото строительных работ и отметили, что рабочие "работают на благо села". Кстати, пост с фейсбука был удален, а это сохраненный скриншот из интернета.


      Скриншот незаконных строительных работ​
       


      Стольское Городище / Фото: stezhkamu.com​
       

      Что известно про Стольское Городище? Стольское Городище – это столица средневековой Белой Хорватии. Белая Хорватия – древняя родина Хорватии. Ранее это была большая страна на территории Прикарпатья и именно это село было ее столицей.

      С VIII века и до наших дней сохранились: скалы, пещера и подземные лабиринты. Более 30 лет археологи исследуют эту историческую достопримечательность.

      "Стольское Городище" – памятник археологии национального значения. С 2015 года городище стало историко-культурным заповедником.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Архитектура Религия Новости Львова История
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