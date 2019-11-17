12:48
17 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Блог Соцсети
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
      Блог Соцсети

      Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора

      173
      Як залишатися здоровим та щасливим незважаючи на вік / Guideposts

      Життя – це постійні зміни, тому краще взяти ці зміни під контроль.

      Чому з віком ми можемо стати абсолютно іншою людиною?

      До того часу, коли нам виповнюється 50, усі нейрони, із якими ми народилися, повністю замінюються на ті, які виробляються протягом усього життя. Тому ми можемо упродовж життя постійно змінювати його якість на краще.

      Зверніть увагу: Вища освіта зменшує ризик розвитку деменції: дослідження

      Гіпокамп – це саме та частина мозку, яка є визначальною для нашого емоційного стану, настрою, здатності навчатися та запам'ятовувати. Саме тут генеруються нові нейрони. Йонас Фрізен з Каролінського Інституту підрахував, що ми виробляємо 700 нових нейронів на добу.

      Чому кожному варто знати про нейрогенез?

      З кількох причин:

      1. Нейрони мають визначальний вплив на навчання й пам'ять – і на обсяг, і на якість.

      Якщо в мозку здорової людини заблокувати можливість виробляти нові нейрони, то одночасно заблокується здатність запам'ятовувати нову інформацію. Ми, наприклад, не зможемо пригадати, куди поклали ключі, повернувшись додому.

      2. Нейрогенез прямо впливає на щастя.

      Чим більше нових нейронів народжується, тим щасливішими ми себе почуваємо.

      Такого висновку дійшли в результаті досліджень впливу антидепресантів на утворення нових нейронів. Прийом антидепресантів сприяє збільшенню кількості нейронів і через це зменшує симптоми депресії. Якщо знову ж таки заблокувати на певний час процес нейрогенезу, ми заблокуємо й ефективність антидепресанту. Ці напрацювання пояснюють те, чому пацієнти, які виліковуються від раку, ще протягом певного часу потерпають від депресії – ліки від раку блокують ґенерування новонароджених нейронів. І до того часу, поки ґенерування нових нейронів у колишніх хворих не досягне установленого рівня, пригнічений настрій може бути нормою.

      Чи можемо ми свідомо впливати на якість нейрогенезу? Так!

      Підвищенню якості нейрогенезу сприяють такі фактори.

      • Навчання: чим складніші завдання ми ставимо мозку, тим більше нових нейронів народжується;
      • Правильне харчування: обмеження калорій, перерви між прийомами їжі, чорний шоколад, чорниці, Омега-3, ненасичені жирні кислоти;
      • Тверда їжа: японські вчені довели, що м'яка їжа порушує нейрогенез, а їжа, яка потребує жування, пришвидшує.
      • Фізична активність: тут усе залежить не від інтенсивності чи складності фізичних навантажень, а, ймовірно, від того, наскільки активний спосіб життя ви ведете. Рух спрямовує потік крові до мозку, а отже, пришвидшує процес народження нових клітин.

      Негативно впливає на нейрогенез стрес і поганий сон, це пригнічує утворення нових нейронів.

      Позитивним є той факт, що з віком нейрогенез сповільнюється (за деяками дослідженнями в чотири рази), але не припиняється.

      Хочете змінити якість і тривалість життя – поставтесь до питання утворення нових нейронів серйозно – через власний спосіб життя.

      Хороший нейрогенез – хороша пам'ять і яскраві емоції.

      Автор: Наталія Кадя
      Джерело: Facebook

      Цікаво знати: Неграмотність може спровокувати серйозні порушення мозку

      С днем студента 2019: поздравления в стихах и прозе
      сегодня
      852
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Публикации Новости Здоровье Здоровая жизнь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать
      сегодня , 12:01 Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать
      Михайло Гема 1072
      Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      сегодня , 12:00 Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора
      Блог Соцмережі 172
      20 тайных союзов, которые действительно существуют
      сегодня , 08:48 20 тайных союзов, которые действительно существуют
      Борис Немировський 541
      Сербия – Украина: анонс на матч квалификации Евро-2020
      сегодня , 08:20 Сербия – Украина: анонс на матч квалификации Евро-2020
      Ігор Саджениця 166
      Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      16 ноября , 21:00 Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      Віталій Шабунін 756
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук