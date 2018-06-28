Панама – Тунис: видео голов и моментов матча

Первый гол в матче сборных Панамы и Туниса на Чемпионате мира был забит с помощью рикошета.

Во время атаки Панамы из-за пределов штрафной пробивал Хосе Родригес. Удар был не слишком сильным. Однако он задел спину одного из защитников и изменил траекторию полета. Аймен Матлути оказался не готов к такому, поэтому мяч мимо него влетел в ворота.

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Сравняла счет сборная Туниса уже после перерыва. Команде удалась атака с быстрым переводом мяча, и Фахреддин Бен Юссеф в касание пробивал по воротам Панамы с нескольких метров.

Вывел сборную Туниса вперед в этом матче Вахби Хазри, который замкнул пас на дальней штанге. И снова африканцам удалась атака с быстрым переводом мяча, за которым не успевали соперники.