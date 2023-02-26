Изменение позиции Министерства энергетики, ранее не определившегося относительно возникновения коронавируса, отмечается в обновленном документе за 2021 год. Его подготовил офис директора Национальной разведки США Аврил Хейнс.

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В Китае, возможно, произошла утечка из лаборатории

В отчете отметили, что разные части разведывательного сообщества пришли к разным суждениям о происхождении пандемии.

Министерство энергетики присоединяется к Федеральному бюро расследований, которое считает, что вирус, вероятно, распространился из-за несчастного случая в китайской лаборатории.

Четыре других ведомства, а также национальная разведывательная группа до сих пор считают, что это, скорее всего, результат природной передачи вируса.

Еще два ведомства пока не определились с ответом.

Вывод Министерства энергетики – результат новых разведывательных данных. Он важен, поскольку ведомство имеет значительный научный опыт и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования.

По словам источников, ознакомившихся с засекреченным докладом, Министерство энергетики вынесло свое решение с "низкой степенью уверенности".

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Утечка могла случиться в 2021 году

Ранее ФБР пришло к выводу, что пандемия, вероятно, была результатом утечки в китайской лаборатории в 2021 году. Там до сих пор придерживаются этой точки зрения.

В ФБР работают микробиологи, иммунологи и другие ученые, а также Национальный центр биокриминалистического анализа, созданный в Форт-Детрике, штат Мэриленд, в 2004 году для анализа сибирской язвы и других возможных биологических угроз.

Американские чиновники отказались предоставить детали новых разведывательных данных и анализа, которые заставили Министерство энергетики изменить свою позицию. Они добавили, что хотя ведомство и ФБР утверждают, что наиболее вероятна непреднамеренная утечка из лаборатории, они пришли к таким выводам по разным причинам.

В обновленном документе говорится, что представители разведки до сих пор собирают данные о том, как возник Covid-19. Несмотря на отличия в анализе ведомств, обновленный отчет подтвердил консенсус относительно того, что коронавирус не является результатом китайской программы по разработке биологического оружия.

Высокопоставленный представитель американской разведки подтвердил, что разведывательное сообщество провело обновление, о существовании которого ранее не сообщалось. Это произошло на фоне новых разведывательных данных, последующего изучения научной литературы и консультаций с экспертами вне правительства. Будет ли выпущена незасекреченная версия обновления, пока неизвестно.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала