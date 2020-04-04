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      Пандемия коронавируса – это самое темное время человечества, – МВФ

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      МВФ прокомментировал пандемию коронавируса / Getty Images

      Пандемия коронавируса в мире негативно влияет на экономическую ситуацию. Особенно уязвимы сейчас экономики развивающихся стран.

      Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время пресс-конференции отметила, что период пандемии – это "самое темное время" для человечества за всю его жизнь.

      Тем временем ООН прогнозирует масштабный голод в мире и экономический кризис из-за коронавируса

      По словам главы МВФ, системы здравоохранения во многих странах неустойчивы, они уже сильно пострадали от экономических неурядиц.

      Кристалина Георгиева отметила, что в ситуации с коронавирусом иногда может показаться, что необходимо найти компромисс: либо спасать жизнь, либо добывать средства для существования.

      На самом деле, это ложная дилемма: взятие вируса под контроль и спасение жизней – необходимое условие для спасения средств к существованию,
      – подчеркнула она.

      По словам чиновницы, МВФ использует ресурс в размере 1 триллиона долларов для помощи странам. МВФ собирается удвоить доступность чрезвычайных ресурсов с 50 до 100 миллиардов долларов – средств, которые могут помочь развивающимся странам.

      Обратите внимание! По состоянию на 4 апреля в мире более 1 миллиона подтвержденных случаев коронавируса, более 55 тысяч человек умерли, выздоровели – 220 тысяч. Из-за стремительного распространения болезни и введения ограничений мир стоит на пороге нового экономического кризиса.

      Что известно о возможном мировом кризисе?
      В Украине НБУ прогнозирует низкий рост цен на продукты в Украине, несмотря на экономический кризис, который вызвал вспышку коронавируса в мире. НБУ уверяет, что украинская экономика готова к любым кризисным явлениям.

      В то же время Кабмин в обновленном прогнозе повысил уровень инфляции в 2020 году до 11,6% и ухудшил свои ожидания относительно других макроэкономических показателей.

      Из-за возможного нового мирового кризиса некоторые страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону. Центром нового экономического кризиса может стать Италия – подробнее здесь.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики МВФ Мировой кризис 2020
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