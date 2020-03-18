Пандемия коронавируса: риски для местных выборов в Украине

Никаких оснований для переноса местных выборов в Украине из-за пандемии коронавируса нет. Об этом в комментарии 24 канала подчеркнул глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, местная кампания в Украине стартует за два месяца до голосования. То есть это будет в последние дни лета.

Внимание Коронавирус и выборы: как пандемия повлияет на Украину и мир

Итак, у нас почти полгода до начала. А как показывает слаженный опыт работы Китая в борьбе с коронавирусом, за несколько недель болезнь пошла резко на убыль,

– говорит Алексей Кошель.

В то же время, отмечает политолог, из-за пандемии коронавируса и принятия законов для налаживания отношений с МВФ принятие закона о выборах отойдет на второй план. А этот закон некачественный. По его словам, так и не решены ключевые вопросы избирательной реформы: ограничение политической рекламы, прозрачности избирательных средств.

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Если закон о местных выборах оставить в старой редакции, то есть существенные риски. В частности, ошибки в голосовании десятков (!) процентов избирателей, которые не разберутся в очень сложном бюллетене. А голоса будут подсчитываться очень долго. Будет не ночь подсчета, а полный хаос,

– убежден Кошель.

Однако, по мнению эксперта, тема коронавируса скажется на избирательной местной кампании – сыграет на повышение или понижение рейтингов партий. Как отмечает Алексей Кошель, две недели назад во власти смеялись из-за ситуации в Новых Санжарах. Сегодня голосование в парламенте по принятию комплекса экстрамер для предотвращения распространения пандемии может дать плюс властным рейтингам.

Избиратель будет оценивать не программы партий и кандидатов в мэры, обещания, инфраструктурные проекты, а реальные действия по проблеме коронавируса. Это будет одним из главных показателей при голосовании 25 октября,

– уверен Кошель.

В частности, отмечает он, некоторые потенциальные кандидаты в мэры уже включились в избирательную кампанию в формате преодоления коронавируса. Кличко раньше всех объявил о введении ряда мер из-за коронавируса, можно сказать, уже сделал половину своей кампании.

Городские головы от Каменца-Подольского до Мукачево, от Киева до Одессы скопировали успешный опыт европейских городов. А мэр Харькова Кернес, если эпидемия распространится в городе, превратится в политического пенсионера. Он поставил интересы политических игр выше общества,

– считает глава КИУ.

Что надо знать о местных выборах 2020

Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут избираться главы и советы большинства населенных пунктов Украины, а также члены областных советов.

Участия в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и путем образования ОТГ.

Из-за пандемии коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что второй тур муниципальных выборов отложен в связи с пандемией коронавируса минимум до середины июля. А бывший председатель Европейского совета Дональд Туск предложил перенести выборы президента в Польше, первый тур которых назначен на 10 мая.



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала