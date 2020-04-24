Пандемия коронавируса в мире превращается в кризис в области прав человека, – ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что пандемия коронавируса в мире стремительно превращается в кризис в области прав человека.

Як мовиться в опублікованій 23 квітня заяві, Гуттереш закликав держави гарантувати доступність охорони здоров'я, продовольства, води та житла для всіх громадян. Також він наголосив на економічній допомозі найбільш постраждалим групам населення, передає "Голос Америки".

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Ми бачимо, що сам вірус не проводить дискримінації, але його наслідки мають дискримінаційний характер, оголюючи глибинні проблеми в плані надання соціальних послуг і структурну нерівність, що ускладнює доступ до них. Ми повинні гарантувати, що ці проблеми будуть належним чином враховуватися,

– заявив генсек ООН.

Водночас він зауважив, що небезпеку становить вірус, а не люди, і про це не варто забувати.

Важливо! Станом на 24 квітня, у світі підтвердили понад 2,7 мільйона випадків COVID-19. Померла від коронавірусу понад 191 тисяча осіб. Натомість одужали майже 750 тисяч пацієнтів.