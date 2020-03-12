Пандемия коронавирусав мире: в небе над Сиднеем появилась надпись "Мойте руки" – фото, видео

Жителям австралийского Сиднея лишний раз напомнили самый простой способ того, как можно уберечь себя от коронавируса. Так, в небе над городом-миллионником появилась надпись "Мойте руки".

Надпись в небе сделал неизвестный пилот. Яркие фото и видео меткой надписи в небе уже ходят в сети.

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Возможно, необычная идея пришла пилоту в голову после того, как австралийское правительство призвал внимательнее относиться к личной гигиене.

Whoever does this - thank you! If only the teachers in my daughters' school would listen to this advice and make kids wash their hands. #WashYourHands #washyourdamnhands #coronavirusaustralia pic.twitter.com/QXF7UC9uz8 — Kasia (@Kasia_Zetka) March 12, 2020

Внимание! Коронавирус Covid-19 в ВОЗ 11 марта назвали пандемией. Это произошло из-за молниеносного распространения инфекции в различных странах.

"Мойте руки", – надпись в небе над Сиднеем: видео

В соцсетях благодарят автора надписи и надеются, что такое напоминание для жителей Австралии действительно станет действенным.

Тем временем мы напоминаем вам, как правильно мыть руки, чтобы не подхватить инфекцию.



Как правильно мыть руки / Инфографика 24 канала