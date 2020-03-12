Пандемия коронавирусав мире: в небе над Сиднеем появилась надпись "Мойте руки" – фото, видео
Жителям австралийского Сиднея лишний раз напомнили самый простой способ того, как можно уберечь себя от коронавируса. Так, в небе над городом-миллионником появилась надпись "Мойте руки".
Надпись в небе сделал неизвестный пилот. Яркие фото и видео меткой надписи в небе уже ходят в сети.
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Возможно, необычная идея пришла пилоту в голову после того, как австралийское правительство призвал внимательнее относиться к личной гигиене.
Внимание! Коронавирус Covid-19 в ВОЗ 11 марта назвали пандемией. Это произошло из-за молниеносного распространения инфекции в различных странах.
"Мойте руки", – надпись в небе над Сиднеем: видео
В соцсетях благодарят автора надписи и надеются, что такое напоминание для жителей Австралии действительно станет действенным.
Тем временем мы напоминаем вам, как правильно мыть руки, чтобы не подхватить инфекцию.