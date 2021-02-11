Пандемія та зміна клімату: Байден вперше зідзвонилися з президентом Китаю
Президент США Джо Байден 10 лютого вперше провів офіційну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери держав обговорили глобальні проблеми світу.
Источник:Білий дім
Про що говорили світові лідери
Політики обговорили пандемію коронавірусу, зміну клімату та запобігання поширенню зброї у світі.
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Два лідери обмінялися думками з питань протидії пандемії COVID-19, загальних викликів глобальної безпеки у сфері охорони здоров'я, зміни клімату та запобігання поширенню зброї,
– мовиться у повідомленні.
Крім того, Байден висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією в Гонконзі, Сіньцзян-Уйгурському автономному районі й на Тайвані, а також щодо порушень прав людини.
Відносини США та Китаю: головне
- У грудні 2020 року США ввели торговельні санкції проти Китаю. Це відбулося ще за каденції президента Дональда Трампа. Обмеження запровадили проти китайських суб'єктів, яких підозрюють у причетності до порушення прав людини тощо.
- Одразу після інавгурації Джо Байдена, влада Китаю запровадила санкції проти Адміністрації Трампа. У списку опинився навіть держсекретар Майк Помпео.
- Сам Байден називає Китай найбільшим конкурентом США. Втім політик готовий співпрацювати з Пекіном, якщо це буде в інтересах його держави.
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