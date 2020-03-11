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      Какова ситуация с инвестициями в Украине из-за валютной паники: ответ НБУ

      - Читати новину українською

      В Национальном банке Украины подтвердили, что паника на мировых финансовых рынках снизила спрос на государственные облигации. Однако инвесторы не спешат выводить свои средства из Украины.

      В 2019 году именно приток иностранных инвестиций в государственные облигации стал одним из факторов, которые привели к существенному укреплению курса гривны, объяснили на фейсбук-странице Нацбанка.

      Стоит прочитать Почему упала гривна: объяснение НБУ

      Там также добавили, что ситуация с падением цен на нефть не наносит ущерб украинской экономике.

      Фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей,
      – отметили в Нацбанке.

      Чтобы поддержать стабильность украинской валюты, НБУ в первой половине 10 марта продал из золотовалютных резервов Украины 250 миллионов долларов. Падение курса гривны остановилось во второй половине дня.

      Что происходит с курсом валют: главное

      Впервые в 2020 году валюта существенно стала дорожать 25 февраля. Это произошло на фоне эпидемии коронавируса. В начале месяца как доллар, так и евро демонстрировали длительное падение с определенными колебаниями.

      Согласно официальному курсу НБУ, 11 марта американская и европейская валюты существенно подорожали. Особенно это касается последней. Так, за доллар придется выложить 25 гривен 31 копейку – это на 39 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Евро же вырос на 70 копейки, и теперь его цена составляет 28 гривен 79 копеек за единицу.

      В то же время на мировых финансовых рынках произошел самый большой спад со времен Мирового финансового кризиса. 9 марта мировые цены на нефть в течение дня упали на 30%. Этому способствовало отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

      Что делает НБУ, чтобы сдержать падение курса?
      В НБУ пояснили, что для предотвращения "расшатывания" курса будут привлекать также и международные резервы. И это уже подтверждено на практике. К примеру, на прошлой неделе Нацбанк за три дня продал 307 миллионов долларов, а 10 марта – 250 миллионов долларов.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Золото Цены Инвестиции 24 Инвестиции Валюта Доллар Евро Гривна ОПЕК Обвал цен на нефть Курсы валют НБУ
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