Какова ситуация с инвестициями в Украине из-за валютной паники: ответ НБУ

В Национальном банке Украины подтвердили, что паника на мировых финансовых рынках снизила спрос на государственные облигации. Однако инвесторы не спешат выводить свои средства из Украины.

В 2019 году именно приток иностранных инвестиций в государственные облигации стал одним из факторов, которые привели к существенному укреплению курса гривны, объяснили на фейсбук-странице Нацбанка.

Стоит прочитать Почему упала гривна: объяснение НБУ

Там также добавили, что ситуация с падением цен на нефть не наносит ущерб украинской экономике.

Фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей,

– отметили в Нацбанке.

Чтобы поддержать стабильность украинской валюты, НБУ в первой половине 10 марта продал из золотовалютных резервов Украины 250 миллионов долларов. Падение курса гривны остановилось во второй половине дня.

Что происходит с курсом валют: главное

Впервые в 2020 году валюта существенно стала дорожать 25 февраля. Это произошло на фоне эпидемии коронавируса. В начале месяца как доллар, так и евро демонстрировали длительное падение с определенными колебаниями.

Согласно официальному курсу НБУ, 11 марта американская и европейская валюты существенно подорожали. Особенно это касается последней. Так, за доллар придется выложить 25 гривен 31 копейку – это на 39 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Евро же вырос на 70 копейки, и теперь его цена составляет 28 гривен 79 копеек за единицу.

В то же время на мировых финансовых рынках произошел самый большой спад со времен Мирового финансового кризиса. 9 марта мировые цены на нефть в течение дня упали на 30%. Этому способствовало отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

Что делает НБУ, чтобы сдержать падение курса?

В НБУ пояснили, что для предотвращения "расшатывания" курса будут привлекать также и международные резервы. И это уже подтверждено на практике. К примеру, на прошлой неделе Нацбанк за три дня продал 307 миллионов долларов, а 10 марта – 250 миллионов долларов.