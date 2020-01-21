13:35
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Религиозная община Тимошенко. Новый метод общения Кивы
      Вєсті.UA
      19:39, 20 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Панихида по погибшим "киборгами" в Михайловском соборе: фото, видео

      61 Читати новину українською

      В Михайловском златоверхом монастыре состоялась панихида по погибшим украинскими защитниками Донецкого аэропорта и всем, кто погиб на Востоке Украины.

      На службу пришли родственники и близкие погибших украинцев, а также много украинских военных.

      Важно! Они выстояли — не выдержал бетон: в Украине чтят память "киборгов"

      "Зенит" – это тот пост, на котором служил мой сын. Когда враг пошел в наступление, то именно этот пост остановил его, остановил мой сын. Он погиб в этом бою, он вышел против танков в открытое пространство, не прячась", – вспомнила мать погибшего Героя.

      Панихиду отслужил предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний.

      Защитники Донецкого аэропорта отдали свою жизнь за целостность и независимость украинского государства. Они для нас действительно являются большими Героями, потому что из большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю. И мы их называем, не случайно, людьми, которые обладали необычайной силой, а именно эту силу им давала любовь и вера в Бога,
      – сказал Епифаний.

      К слову, День памяти защитников Донецкого аэропорта в Украине, хоть и не официально, отмечают 16 января.

      Смотрите видео панихиды по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта:

      Панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта: смотрите фото 24 канала (Андрей Костюк)

       

      Что известно о боях за Донецкий аэропорт?
      Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны.

      Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

      Прогноз погоды на 21 января: в Украине будет последний теплый день перед снегопадом
      сегодня
      1474
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Киева Епифаний Донецкий аэропорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:06 Министерство образования сокращает вузы: с чем можна поздравить Новосад?
      Сергій Фурса 265
      сегодня , 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
      Юлія Девда 184
      20 января , 17:13 Виды каминов для дома: обзор современных элемента интерьера
      823
      20 января , 14:00 Как подготовиться к отпуску в экзотической стране
      116
      сегодня , 10:00 Успіху фінських шкіл: у чому секрет?
      Ціна держави 303
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук