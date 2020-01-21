Панихида по погибшим "киборгами" в Михайловском соборе: фото, видео

В Михайловском златоверхом монастыре состоялась панихида по погибшим украинскими защитниками Донецкого аэропорта и всем, кто погиб на Востоке Украины.

На службу пришли родственники и близкие погибших украинцев, а также много украинских военных.

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"Зенит" – это тот пост, на котором служил мой сын. Когда враг пошел в наступление, то именно этот пост остановил его, остановил мой сын. Он погиб в этом бою, он вышел против танков в открытое пространство, не прячась", – вспомнила мать погибшего Героя.

Панихиду отслужил предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний.

Защитники Донецкого аэропорта отдали свою жизнь за целостность и независимость украинского государства. Они для нас действительно являются большими Героями, потому что из большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю. И мы их называем, не случайно, людьми, которые обладали необычайной силой, а именно эту силу им давала любовь и вера в Бога,

– сказал Епифаний.

К слову, День памяти защитников Донецкого аэропорта в Украине, хоть и не официально, отмечают 16 января.

Смотрите видео панихиды по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта:

Панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта: смотрите фото 24 канала (Андрей Костюк)

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?

Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны.



Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".