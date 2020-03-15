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      Паника из-за коронавируса: что известно о нарушениях во время выборов на 179 округе

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      На некоторых участках 179 округа на Харьковщине, где 15 марта проходят довыборы в Верховную Раду, наблюдатели от общественных организаций зафиксировали ряд нарушений.

      Пресс-центр Комитета избирателей Украины сообщает, что на отдельных участках действуют провокаторы, сея панику относительно коронавируса.

      Актуально Выборы на 179 округе на Харьковщине: все участки открылись вовремя

      В частности, на участок № 631020 пришли неизвестные, которые не представились, однако делали замечания членам избирательных комиссий о якобы отсутствии на них медицинских масок.

      В то же время на территории рынка в Краснограде неизвестные объясняют избирателям, что в Украине карантин, а выборы в округе отменены.

      Также КИУ фиксирует незначительные организационные проблемы в округе: в частности, ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участки № 631042 и № 631000) и недостаточное количество урн.

      Общественная сеть "ОПОРА" информирует, что по состоянию на 12 часов зафиксированы следующие нарушения:

      • случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии,
      • попытки заранее заполнить избирательную документацию,
      • наличие агитационных материалов в неотведенных для агитации местах в день голосования.

      Внимание! Результаты выборов на округе № 179 должны быть установлены не позднее чем на 15 день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.

      Как проходят выборы на Харьковщине в условиях карантина? Выборы происходят в условиях карантина, введенного Кабинетом Министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Участки продезинфицировали, а члены Участковой избирательной комиссии работают в масках.

      Членов УИК просят систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей – рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице. ЦИК просила Харьковскую ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

      Выборы на 179 округе: основное

      • 13 декабря Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 179 Харьковской области. Такое решение ЦИК приняла из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил Харьковскую область.
      • В пределы этого округа входят: город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы. В целом, по предварительным подсчетам, в указанных выборах смогут принять участие почти 147 тысяч избирателей.
      • Для участия в указанных выборах Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты Украины. В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов (3 – отказались от баллотирования). Из них: 27 – выдвинуты политическими партиями, 10 – путем самовыдвижения.
      • Все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Харькова Новости Украины Выборы на 179 округе Новости политики
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