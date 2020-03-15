Паника из-за коронавируса: что известно о нарушениях во время выборов на 179 округе

На некоторых участках 179 округа на Харьковщине, где 15 марта проходят довыборы в Верховную Раду, наблюдатели от общественных организаций зафиксировали ряд нарушений.

Пресс-центр Комитета избирателей Украины сообщает, что на отдельных участках действуют провокаторы, сея панику относительно коронавируса.

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В частности, на участок № 631020 пришли неизвестные, которые не представились, однако делали замечания членам избирательных комиссий о якобы отсутствии на них медицинских масок.

В то же время на территории рынка в Краснограде неизвестные объясняют избирателям, что в Украине карантин, а выборы в округе отменены.

Также КИУ фиксирует незначительные организационные проблемы в округе: в частности, ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участки № 631042 и № 631000) и недостаточное количество урн.

Общественная сеть "ОПОРА" информирует, что по состоянию на 12 часов зафиксированы следующие нарушения:

случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии,

попытки заранее заполнить избирательную документацию,

наличие агитационных материалов в неотведенных для агитации местах в день голосования.

Внимание! Результаты выборов на округе № 179 должны быть установлены не позднее чем на 15 день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.

Как проходят выборы на Харьковщине в условиях карантина? Выборы происходят в условиях карантина, введенного Кабинетом Министров Украины из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Участки продезинфицировали, а члены Участковой избирательной комиссии работают в масках.



Членов УИК просят систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей – рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице. ЦИК просила Харьковскую ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

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