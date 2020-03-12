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      Паника на валютном рынке: Нацбанк продал еще 350 миллионов долларов

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      В среду, 11 марта, спрос на иностранную валюту продолжил существенно преобладать предложение. Чтобы нейтрализовать валютные колебания, Нацбанк за сутки продал около 350 миллионов долларов.

      Ухудшение настроений на валютных рынках обусловлено прежде всего психологическим фактором, связанным с распространением в мире коронавируса, отметили в Национальном банке Украины.

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      Там отметили, что с экономической точки зрения влияние коронавируса на Украину является нейтральным. Так, например, падение цен на отдельные товары украинского экспорта нейтрализуется удешевлением импорта. В частности, говорится об энергоносителях.

      Национальный банк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями,
      – заверили в НБУ.

      Международные резервы Украины по состоянию на сейчас составляют более 26 миллиардов долларов. Поэтому в Нацбанке уверяют, что готовы и в дальнейшем бороться с валютной паникой, если будет такая необходимость.

      Стоит отметить, что накануне – во вторник, 10 марта – из-за паники на валютных рынках НБУ продал 250 миллионов долларов.

      Что такое международные резервы?Простыми словами, это деньги, которые государство держит "на черный день". Обычно они нужны именно для такой ситуации, которая есть сегодня, когда распространяется лишняя паника из-за эпидемии коронавирус и нестабильный нефтяной рынок.

      Тогда государственный регулятор и использует резервы, чтобы нейтрализовать влияние этих факторов на экономику. Например, похожая ситуация в Украине была во время мирового финансового кризиса 2008 года.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Госрезерв НБУ Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Валюта Новости Украины
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