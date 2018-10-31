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      Паника в сердце ЕС: сможет ли Макрон заменить Меркель в роли лидера Европы

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      После ухода Меркель от власти "надеждой Европы" станет Макрон
      После ухода Меркель от власти "надеждой Европы" станет Макрон / spiegel.de

      Перспектива ухода Ангелы Меркель от властных полномочий вызвала панику в сердце ЕС. Что Европа будет делать без Меркель – вопрос открытый. Большинство экспертов считают, что теперь президент Франции Эммануэль Макрон становится неофициальным лидером Европы, однако уверенности в том, что он сможет справиться с вызовами, которые стоят перед Евросоюзом, нет.

      Мнения международных аналитиков относительно последствий близкого ухода Ангелы Меркель из политики приводит The New York Times.

      Читайте также: Меркель уходит: почему канцлер Германии оставляет пост лидера ХДС, и как это повлияет на Украину

      Издание цитирует директора Европейского центра Карнеги Томаса Валашека, который отмечает, что "теперь лидером Европы, ее большой надеждой" становится президент Франции Эммануэль Макрон.

      Он последний, у кого есть сильный мандат и чутье на правильные действия. Но проблема с Макроном заключается в том, что сам по себе он недостаточно силен, чтобы продвигать свое амбициозное видение Европы – ему нужна поддержка Германии,
      – считает Валашек.

      Некоторые европейские лидеры, конечно, будут рады тому, что Меркель уйдет, отмечается в статье. Польский политик Ярослав Качиньский демонизирует канцлера ФРГ из-за ее политики в отношении мигрантов и поддержки "Северного потока-2", а греки обвиняют ее в финансовом "удушении" их страны. Завершению политической карьеры Меркель, вероятно, будут рады и Трамп с Путиным, говорится в статье.

      "Трамп вздохнет с облегчением, но в целом отношения двух стран не изменятся. И Путин, я думаю, будет доволен. Сохранение санкций против России было ее (Меркель – "24") личным триумфом", – добавил Валашек.

      Эра Меркель подходит к концу, и Запад и миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, остаются без лидера. США при Дональде Трампе устранились. Внимание Великобритании отвлечено. У Канады недостаточно средств. Макрон слишком слаб. Плохой признак для стабильности, процветания и свободы, – выразил опасения в Twitter глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

      По словам Йозефа Яннинга из Европейского совета по международным отношениям, Меркель уже не станет брать на себя ведущую роль в Европе. "Она знает, насколько эта игра некрасивая и как мало нынешние президенты и премьеры уважают бывших лидеров. Она не заинтересована в том, чтобы быть помощником корыстных лидеров", – пояснил эксперт.

      Читайте также: Уход Меркель от власти сделает Германию более замкнутойи нестабильной –  Financial Times

      Смотрите в видео биографию Меркель:

      Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия председателя правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

      МЕРКЕЛЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В КАНЦЛЕРЫ ГЕРМАНИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости России Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин Евросоюз Европа Ангела Меркель Эммануэль Макрон Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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