Паника в сердце ЕС: сможет ли Макрон заменить Меркель в роли лидера Европы

Мнения международных аналитиков относительно последствий близкого ухода Ангелы Меркель из политики приводит The New York Times.

Издание цитирует директора Европейского центра Карнеги Томаса Валашека, который отмечает, что "теперь лидером Европы, ее большой надеждой" становится президент Франции Эммануэль Макрон.

Он последний, у кого есть сильный мандат и чутье на правильные действия. Но проблема с Макроном заключается в том, что сам по себе он недостаточно силен, чтобы продвигать свое амбициозное видение Европы – ему нужна поддержка Германии,

– считает Валашек.

Некоторые европейские лидеры, конечно, будут рады тому, что Меркель уйдет, отмечается в статье. Польский политик Ярослав Качиньский демонизирует канцлера ФРГ из-за ее политики в отношении мигрантов и поддержки "Северного потока-2", а греки обвиняют ее в финансовом "удушении" их страны. Завершению политической карьеры Меркель, вероятно, будут рады и Трамп с Путиным, говорится в статье.

"Трамп вздохнет с облегчением, но в целом отношения двух стран не изменятся. И Путин, я думаю, будет доволен. Сохранение санкций против России было ее (Меркель – "24") личным триумфом", – добавил Валашек.

Эра Меркель подходит к концу, и Запад и миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны, остаются без лидера. США при Дональде Трампе устранились. Внимание Великобритании отвлечено. У Канады недостаточно средств. Макрон слишком слаб. Плохой признак для стабильности, процветания и свободы, – выразил опасения в Twitter глава американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

