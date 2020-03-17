Паники пока нет: сколько валюты украинцы скупили за неделю
Всего лишь за 5 рабочих дней спрос на иностранную валюту в Украине составил 2,1 миллиарда долларов. Большинство валюты выкупили украинские компании, но значительную сумму купило и население.
Об активности украинцев на валютном рынке рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий во время брифинга руководства Нацбанка.
К слову Украина уже потратила миллиард долларов, чтобы удержать курс гривны
Всего на рынке выкупили 2,1 миллиарда долларов валюты, а структура спроса выглядит следующим образом:
- около 1,3 миллиарда долларов – выкупили украинские компании для расчета по импортным контрактам;
- более 300 миллионов долларов – выкупило украинское население;
- лишь около 8 миллионов долларов – выкупили нерезиденты.
Нацбанк продает валюты столько, сколько нужно. У нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявок клиентов на покупку валюты. На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются,
– заверил Олег Чурий.
Почему такая ситуация негативно влияет на курс гривны?Спрос на иностранную валюту в Украине ощутимо вырос после падения цены на нефть и введения карантина из-за коронавируса. Интересно, что из-за последней причины задерживают и поставки валюты в Украину.
Поэтому спрос ощутимо преобладает над предложением валюты, что влияет на ее постоянное подорожание. Чтобы оно было не столь ощутимым, Нацбанк вынужден продавать золотовалютные резервы.