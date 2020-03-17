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      Паники пока нет: сколько валюты украинцы скупили за неделю

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      Всего лишь за 5 рабочих дней спрос на иностранную валюту в Украине составил 2,1 миллиарда долларов. Большинство валюты выкупили украинские компании, но значительную сумму купило и население.

      Об активности украинцев на валютном рынке рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий во время брифинга руководства Нацбанка.

      К слову Украина уже потратила миллиард долларов, чтобы удержать курс гривны

      Всего на рынке выкупили 2,1 миллиарда долларов валюты, а структура спроса выглядит следующим образом:

      • около 1,3 миллиарда долларов – выкупили украинские компании для расчета по импортным контрактам;
      • более 300 миллионов долларов – выкупило украинское население;
      • лишь около 8 миллионов долларов – выкупили нерезиденты.

      Нацбанк продает валюты столько, сколько нужно. У нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявок клиентов на покупку валюты. На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются,
      – заверил Олег Чурий.

      Почему такая ситуация негативно влияет на курс гривны?Спрос на иностранную валюту в Украине ощутимо вырос после падения цены на нефть и введения карантина из-за коронавируса. Интересно, что из-за последней причины задерживают и поставки валюты в Украину.

      Поэтому спрос ощутимо преобладает над предложением валюты, что влияет на ее постоянное подорожание. Чтобы оно было не столь ощутимым, Нацбанк вынужден продавать золотовалютные резервы. 

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Обвал цен на нефть Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 НБУ Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта
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