Паники пока нет: сколько валюты украинцы скупили за неделю

Всего лишь за 5 рабочих дней спрос на иностранную валюту в Украине составил 2,1 миллиарда долларов. Большинство валюты выкупили украинские компании, но значительную сумму купило и население.

Об активности украинцев на валютном рынке рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий во время брифинга руководства Нацбанка.

К слову Украина уже потратила миллиард долларов, чтобы удержать курс гривны

Всего на рынке выкупили 2,1 миллиарда долларов валюты, а структура спроса выглядит следующим образом:

около 1,3 миллиарда долларов – выкупили украинские компании для расчета по импортным контрактам;

более 300 миллионов долларов – выкупило украинское население;

лишь около 8 миллионов долларов – выкупили нерезиденты.

Нацбанк продает валюты столько, сколько нужно. У нас на конец дня не остается неудовлетворенных заявок клиентов на покупку валюты. На межбанковском рынке мы не видим панических настроений, все заявки на покупку валюты удовлетворяются,

– заверил Олег Чурий.

Почему такая ситуация негативно влияет на курс гривны?Спрос на иностранную валюту в Украине ощутимо вырос после падения цены на нефть и введения карантина из-за коронавируса. Интересно, что из-за последней причины задерживают и поставки валюты в Украину.



Поэтому спрос ощутимо преобладает над предложением валюты, что влияет на ее постоянное подорожание. Чтобы оно было не столь ощутимым, Нацбанк вынужден продавать золотовалютные резервы.