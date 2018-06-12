Панк-икона Вивьен Вествуд снялась в жуткой фотосессии для глянца
77-летняя британский дизайнер и модельер Вивьен Вествуд стала звездой летнего выпуска журнала Dazed. Для фотоистории эпатажная женщина примерила несколько неожиданных образов.
Об этом сообщается на Twitter-странице издания.
Номер вышел с тремя разными обложками, над которым работала известный фотограф Харли Вейр.
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Каждая обложка с Вивьен сопровождается лозунгом: "Сопротивляйся!", "Протестуй!" и "Делай историю!", а летний номер посвящен активизма дизайнера и силе революции. На фотографиях звезда лежит на поляне с "кровавыми" руками, в объемных накидках, а на одном фото даже можно разглядеть значок с надписью #PoliticiansRCriminals. Вествуд как всегда отличает яркий макияж и вычурные аксессуары.
Вивьен Вествуд для Dazed
Вивьен Вествуд для Dazed
Вивьен Вествуд для Dazed