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Панк-икона Вивьен Вествуд снялась в жуткой фотосессии для глянца

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Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд / Фото из открытых источников

77-летняя британский дизайнер и модельер Вивьен Вествуд стала звездой летнего выпуска журнала Dazed. Для фотоистории эпатажная женщина примерила несколько неожиданных образов.

Об этом сообщается на Twitter-странице издания.

Номер вышел с тремя разными обложками, над которым работала известный фотограф Харли Вейр.

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Каждая обложка с Вивьен сопровождается лозунгом: "Сопротивляйся!", "Протестуй!" и "Делай историю!", а летний номер посвящен активизма дизайнера и силе революции. На фотографиях звезда лежит на поляне с "кровавыми" руками, в объемных накидках, а на одном фото даже можно разглядеть значок с надписью #PoliticiansRCriminals. Вествуд как всегда отличает яркий макияж и вычурные аксессуары.


Вивьен Вествуд для Dazed


Вивьен Вествуд для Dazed


Вивьен Вествуд для Dazed

Теги: Мода LifeStyle
Источник: 24 Канал
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