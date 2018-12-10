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      Панкратион – опасный вид спорта со смертельными случаями

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      Панкратион что это за вид спорта, правила соревнований, видео боев
      Панкратион

      Панкратион – это один из древних видов единоборства, который сочетает в себе элементы борьбы и кулачного боя. Один из олимпийских видов единоборств, который мог закончиться смертью одного из участников.

      Панкратион возник в Древней Греции. Он был представлен в программе Олимпийских игр в 648 году до нашей эры. Панкратион начинал свои состязания на 4 день Олимпийских игр. Бои были довольно жесткими, время от времени заканчивались смертью, часто травмами участников. Известен случай, когда мертвый атлет – Арихион – был признан победителем.

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      Современный панкратион не такой смертельный, но тоже довольно опасный вид спорта. Поединки проводятся с ограничением времени и используются надежные защитные приспособления для снижения уровня травматизма. Эта система ориентирована в основном на технику свободного боя и близка к рукопашному. Атлетам разрешается применять практически весь арсенал технических действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, восточных единоборств, бокса и кикбоксинга.

      Панкратион – неолимпийский вид спорта. Он признан в Украине на официальном уровне. 15 мая 2003 года была официально зарегистрирована Федерация панкратиона Украины, а уже 19-21 февраля 2004 года в Ивано-Франковске состоялся первый Чемпионат Украины по панкратиону.

       

      Однако панкратион не входит в программу Всемирных игр 2017 года, но представлен на Всемирных играх по единоборствам.

      Напомним, 15-летняя чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла, когда пыталась зарядить мобильный телефон, находясь в ванне. Телефон случайно упал в воду, и юная спортсменка погибла от удара током.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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