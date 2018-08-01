"Панкреатин" является относительно недорогим аналогом лекарств для облегчения переваривания пищи.

"Здоровье 24" собрало информацию о пользе и вреде препарата.

Польза "Панкреатина"

Таблетки относят к тем средствам, которые улучшают пищеварение. "Панкреатин" включает в себя соответствующие ферменты.

1 таблетка содержит панкреатина 250 мг, а также лактозу, кальция стеарат, повидон и другие.

"Панкреатин" предназначен для лечения симптомов диспепсии – боли или чувства жжения в эпигастрии, ощущения переполнения желудка после приема пищи.

"Панкреатин": состав, показания и побочное действие

Лекарства назначают для улучшения пищеварения после употребления растительной, жирной и непривычной пищи. "Панкреатин" применяют при метеоризме (избыточном скоплении газов), связанном с расстройствами желудка, а также для ускорения пищи в кишечнике.

Вред "Панкреатина"

Лекарства нельзя принимать, если у человека есть аллергия к одному или нескольким компонентам препарата.

Не назначают "Панкреатин" при:

остром панкреатите; хроническом панкреатите в фазе обострения; кишечной непроходимости.

Эффект препарата снижается при одновременном применении его с антитромблзными средствами, антагонистами витамина К и ацетилсалициловой кислотой. Применение препарата снижает всасывание железа, фолиевой кислоты.

При длительном применении "Панкреатина" необходимо одновременно принимать препараты железа. Во время беременности и кормления грудью следует проконсультироваться с врачом, его могут назначать тогда, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

"Панкреатин": состав, показания и побочное действие

Побочные реакции

Со стороны пищеварительной системы: диарея, ощущение дискомфорта в эпигастральной области желудка, тошнота, рвота, метеоризм, изменение характера стула, запор, кишечная непроходимость.

Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности (в том числе сыпь, кожный зуд, чихание, слезотечение, бронхоспазм, крапивница, анафилактические реакции).

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