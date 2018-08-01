"Панкреатин": состав, показания и побочное действие
"Панкреатин" является относительно недорогим аналогом лекарств для облегчения переваривания пищи.
"Здоровье 24" собрало информацию о пользе и вреде препарата.
Польза "Панкреатина"
Таблетки относят к тем средствам, которые улучшают пищеварение. "Панкреатин" включает в себя соответствующие ферменты.
1 таблетка содержит панкреатина 250 мг, а также лактозу, кальция стеарат, повидон и другие.
"Панкреатин" предназначен для лечения симптомов диспепсии – боли или чувства жжения в эпигастрии, ощущения переполнения желудка после приема пищи.
"Панкреатин": состав, показания и побочное действие
Лекарства назначают для улучшения пищеварения после употребления растительной, жирной и непривычной пищи. "Панкреатин" применяют при метеоризме (избыточном скоплении газов), связанном с расстройствами желудка, а также для ускорения пищи в кишечнике.
Вред "Панкреатина"
Лекарства нельзя принимать, если у человека есть аллергия к одному или нескольким компонентам препарата.
Не назначают "Панкреатин" при:
- остром панкреатите;
- хроническом панкреатите в фазе обострения;
- кишечной непроходимости.
Эффект препарата снижается при одновременном применении его с антитромблзными средствами, антагонистами витамина К и ацетилсалициловой кислотой. Применение препарата снижает всасывание железа, фолиевой кислоты.
При длительном применении "Панкреатина" необходимо одновременно принимать препараты железа. Во время беременности и кормления грудью следует проконсультироваться с врачом, его могут назначать тогда, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
"Панкреатин": состав, показания и побочное действие
Побочные реакции
Со стороны пищеварительной системы: диарея, ощущение дискомфорта в эпигастральной области желудка, тошнота, рвота, метеоризм, изменение характера стула, запор, кишечная непроходимость.
Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности (в том числе сыпь, кожный зуд, чихание, слезотечение, бронхоспазм, крапивница, анафилактические реакции).
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.