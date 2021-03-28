У Ватикані Папа Римський Франциск 28 березня провів службу на Вербну неділю майже без вірян. Через пандемію коронавірусу це відбулося вже другий рік поспіль.

Як відбувалася служба

Базиліка Святого Петра була практично порожньою. На службі були присутні лише 120 вірян та 30 кардиналів.

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До пандемії коронавірусу у службі брали участь десятки тисяч людей. У руках вони тримали оливкові гілки і плетеними пальмовим листям.

Цього року усі присутні, крім хору та Папи, були в масках.



У Ватикані відбулася служба на Вербну неділю / Фото Vatican news

Що сказав Папа Римський

Після служби глава католицької церкви традиційно звернувся до вірян. Він наголосив, що минулого року всі були шоковані через пандемію, зараз же люди відчувають більший тиск, а економічна криза стала важчою.

Диявол користується кризою, щоб сіяти недовіру, відчай і розлад,

– сказав Папа.

Він додав, що коронавірус приніс фізичні, психологічні і духовні страждання.



Папа Римський заявив, що диявол користується пандемією / Фото Vatican news

Зверніть увагу! Напередодні Франциск наказав скоротити витрати на зарплати священників у Ватикані на 10%. Це потрібно, аби зберегти їхні робочі місця.