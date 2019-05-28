"Папа Карло" вышел из тени, или Коалиция для Коломойского

Игорь Коломойский сначала вальяжно отмахивался от чести называться "Папой Карло" для Владимира Зеленского как президента, но по возвращению в Украину махнул рукой, и стал деловито раздавать указания.

Ситуация избирательной компании в ускоренном темпе не оставляет Коломойскому времени на кокетство и жеманство. Быка надо срочно брать за рога, чтобы сохранить контроль над ситуацией и использовать ее по максимуму.

Смысл назначения досрочных выборов за семь дней и полгода до дня голосования на плановых прозрачен до предела, – надо спешить воспользоваться народной любовью пока она не прошла и рейтинг не упал. Игорь Коломойский, как человек практичный, знает, что не только виртуальная партия "Слуга народа", но и любая другая партия 51% на выборах в Верховную Раду никогда не получала и не получит.

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Даже "регионалы" в 2012 году не смогли их добыть, притом, что очень старались и имели гораздо больший ресурс. Но не добыли, а коммунисты с ними открыто в коалицию вступить в 2012 году отказались. В итоге Верховная Рада 7-го созыва так и прожила до весны 2014-го без коалиции, а Конституционный суд по этому поводу молчал. Сам суд инициативы не проявлял, а оппозиция к нему с вопросом: где коалиция, – не приставала, поскольку питала иллюзию, что коммунисты могут стать ее союзниками против Януковича. Если бы она направила такой запрос суду, то Янукович вызвал бы Симоненко к себе на разговор и на следующий день коммунисты вступили бы в коалицию с регионалами вполне официально, а не подпольно. Демократам от этого легче не стало бы, а второе правительство Азарова получило бы легитимность, которой у него не было. В итоге оппозиция решила себе жизнь не усложнять, а коммунистам дать новый шанс на исправление, которым они, как обычно, не воспользовались.

Даже в рамках Конституции и права восстание и Майдан были абсолютно законной реакцией на год незаконного существования второго правительства Азарова, незаконно утвержденного Януковичем при преступном молчании судей Конституционного суда. Не удивительно, что Парубий после инаугурации Зеленского написал:

Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, – принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет.

Предупреждение недвусмысленное: после досрочных выборов вариант, как в 2012 году с нелегитимным правительством Азарова без коалиции, в парламенте не пройдет, кто бы не пытался его провернуть. Собственно, указ Владимира Зеленского о роспуске парламента по причине отсутствия коалиции легко может быть отправлен в небытие, так как партия Олега Ляшко уже в любой миг готова вступить в коалицию с БПП и "Народным фронтом". Но радикальный Олег Ляшко, похоже, опоздал. Ему надо было это сделать в декабре 2014-го или весной 2015 года, а не пытаться выкрутить руки Порошенко в тот момент, когда "братья" толпой ломились через порог.

Теперь "поезд ушел" и крайне маловероятно, что БПП пойдет на коалицию с Ляшко. Партия Порошенко явно взяла курс на досрочные выборы, и как я писал еще в феврале, – на роспуск БПП и основательное переформатирование самой "Солидарности". Победа Зеленского даже облегчила этот процесс. Теперь Петр Порошенко свободен от многих из тех соглашений, которые раннее под давлением обстоятельств он был вынужден заключать с различными группами высшей бюрократии и финансовыми магнатами. Тем более, что на выборах многие из этих групп истеблишмента дружно играли против него.

"Запах шин" и крайне малая реальность для любой партии получить на выборах 51% голосов, – эти два обстоятельства заставляют Коломойского спешно искать для "Слуги народа" компаньона в будущей Верховной Раде, и лучше не одного. Выбор их не велик, и "Папе Карло" можно даже посочувствовать, поскольку вместе со своим "Буратино" он оказался в ситуации, очень похожей на ту, в которой Порошенко был в 2014 году. Тогда у Порошенко тоже от партии было только одно название и очень жестка необходимость идти на союзы и компромиссы с людьми, которых Зеленский предложил называть "Что".

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Но "Папа Карло" не может позволить себе резвиться как "Буратино", поскольку фразу Шекспира – "Весь мир театр, а женщины и мужчины в нем актеры", он воспринимает не столь буквально, как его необструганное детище.

Поэтому Коломойский начал уговаривать Юлию Тимошенко стать политической "мамой" для президента Володи Зеленского. Но у этой идеи есть два больших "НО", которые ему приходится учитывать.

Во-первых, движущий мотив всей политической биографии Тимошенко можно свести к фразе: "Хочу быть царицей морской и точка". Не важно, как называется эта должность, президент, премьер или канцлер, но полномочия должны быть царские. Для достижения этой цели она готова сжечь на алтаре все что угодно и кого угодно.

Во-вторых, у Тимошенко есть желание, но нет идей, как и у Зеленского, зато, как и у Зеленского, у нее есть талант актрисы и умение понравиться избирателю. В 2007 году БЮТ к досрочным выборам завешал Киев призывом "Приходите к нам с вашими идеями, и мы их реализуем". Своих идей у БЮТ, как и у Зеленского, предлагающего написать программу вместе, не было ни тогда, ни сейчас. За пять лет в послереволюционной Верховной Раде партия Тимошенко не выдала ни одной значимой или оригинальной идеи. Впрочем, это не только ее проблема. У других партий с идеями не лучше, почему в итоге все свелось среди них к конкурсу: кто больше снизит тарифы на газ, свет и воду, поскольку все налоги уже как лет десять обещает отменить Геннадий Балашов.

Коломойский учитывает оба эти "но", а потому публично предложил Тимошенко место спикера в будущей Верховной Раде. Игорь Валерьевич очень логично видит Тимошенко этакой политически искушенной Мальвиной при своем Буратино, но Юлия Владимировна торгуется, – слишком мелковата роль. Коломойский не оставляет надежду соблазнить ее еще каким-нибудь довеском, но понимает, что играет с огнем.

Собственно, особого выбора у Коломойского и нет. На "Самопомощь", которая в 2015 году странно "слила" Майдан в Кривом Роге против Вилкула, у него, похоже, еще с тех пор аллергия. Полковник Гриценко со своей навязчивой и единственной идеей о распродаже избыточного имущества армии выглядит по меньшей мере странно. Вдобавок он недавно спалился с соцопоросом об отделении Галичины от Украины. Ракетчик и контрразведчик Смешко тоже персонаж весьма странный. Порошенко в 2014 г. назначил его советником по разведке, но весной 2015 г. уволил, несмотря на кадровый голод в армии.

В столь грустной ситуации Коломойский решил прозондировать Керниса, Фукса и их партию "Возрождение" на предмет возможной коалиции со "Слугой народа". Заодно и усилить свою позицию в переговорах с Тимошенко. Коалиция Зеленского с Кернисом выглядит как-то совсем одиозно и противоестественно, но Коломойский не может набрать союзников для нее через рекрутские фирмы, как собираются набрать кандидатов в список "Слуги народа".

Распустить Верховную Раду за два месяца до начала выборов на практике оказалось совсем не проблемой и тем более не подвигом Геракла. Гораздо большей проблемой является то, кого в нее избрать, чтобы опять быстро в ней не разочароваться. Спешка не всегда дает желаемый результат, и проведение выборов осенью было бы оптимальным во всех отношениях. За это время успели бы обозначиться новые партии и новые лица, и тот же Коломойский не ломал бы сейчас голову над двумя проблемами: кого внести в список "Слуги народа" и где взять приемлемых партнеров для коалиции.

Вместо той перезагрузки Верховной Рады, которая могла бы пройти осенью, получаем теперь всех тех же, но в других пропорциях, плюс "Слугу народа", состоящую из друзей Зеленского и из протеже Коломойского. По факту складывается польский тандем, когда президент Анджей Дуда принимает решения, подсказанные ему Ярославом Качинским. Визит Зеленского в Варшаву, из-за такого сходства, и по более важным причинам, может стать вполне логичным в качестве его первой зарубежной поездки. Но подозреваю, пока не пройдут досрочные выборы, ни в Варшаве, ни в любой другой столице не будут готовы принять Зеленского для полноценных переговоров. Спешка и тут вносит свои коррективы.

Автор: Сергей Климовский

Источник: Facebook

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