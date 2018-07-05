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Папа покормил новорожденного грудью и стал звездой Интернета: забавные фото

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Папа-кормилец стал звездой Интернета
Папа-кормилец стал звездой Интернета / Instagram

У жителя штата Висконсин Максимиллиана Нойбоера и его жены Эйприл 26 июня родилась девочка Розали. Однако, роды для Эйприл прошли тяжело: у нее была преэклампсия, очень высокое артериальное давление, женщине пришлось срочно делать кесарево сечение. После чего маму забрали на лечение, а новорожденного дали в руки папе.

Об этом Максимиллиан сообщил изданию BBC.

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"Вышла медсестра с нашей прекрасной дочкой. Мы пошли в детскую комнату. Я сел и снял футболку, чтобы прижать ее к телу", – рассказал мужчина.

Тато-годувальник став зіркою Інтернету

Медсестра сказала Максимиллиану, что девочку надо немножко покормить, чтобы приучить ее к этому.

Затем медсестра спросила, могу ли я дать ребенку сосок, чтобы приучить ее к настоящему кормлению грудью. Я шутник, который любит пробовать все раз в жизни, поэтому я сказал: конечно, почему бы нет?
– отметил отец.

Затем медсестра прикрепила искусственный сосок с трубкой, которая вела к шприцу с детской смесью к груди мужчины.

Тато-годувальник став зіркою Інтернету

"Я никогда не кормил грудью и даже не думал, что когда-то буду. Но я был первым, кто покормил грудью нашего ребенка!" – заявил Максимиллиан.

Тато-годувальник став зіркою Інтернету

Теги: LifeStyle Дети Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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