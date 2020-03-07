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      Папа Римский проведет воскресную службу в онлайн-трансляции из-за коронавируса

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      Папа Римский решил провести воскресную службу в режиме онлайн-трансляции. Все из-за эпидемии коронавируса, которая в последнее время бушует в Италии.

      Молитва Angelus в воскресенье, 8 марта, будет проходить из библиотеки Апостольского дворца, а не на площади, из окна.

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      Молитва будет транслироваться в прямом эфире на Vatican News и на экранах на площади Святого Петра. Кроме того, общая аудиенция 11 марта пройдет в таком же формате.

      Эти решения были приняты по просьбе итальянских властей и необходимы для того, чтобы избежать риска распространения коронавирус-за скопления людей на площади.

      Обратите внимание! Ранее Папу Римского проверили на коронавирус из-за простуды, но результат теста оказался отрицательным. В то же время впервые коронавирус в Ватикане обнаружили 6 марта.

      Всего в Италии подтверждено 4636 случаев заражения коронавирусом и 197 смертей.

      По состоянию на 7 марта от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели более 57 389 человек. В то же время умер 3 491 инфицированный. В целом в мире количество инфицированных возросло до 102 188.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Медицина Папа Римский
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