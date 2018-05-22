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Папа Римский сказал гею, что его создал Бог и он любит его таким

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Папа Римский
Папа Римский / Фото из открытых источников

В разговоре с гомосексуалом, который стал жертвой сексуальных домогательств священника, Папа Римский сказал, что геев создал Бог и он любит их такими.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на CNN.

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Хуан Карлос Круз, который стал жертвой сексуального насилия со стороны чилийского священника, провел три дня с Папой Франциском в Ватикане еще в апреле 2018 года

"Ты знаешь, Хуан Карлос, это не имеет значения. Бог создал тебя таким. Бог любит тебя таким. Папа Римский любит тебя таким, как ты есть, и ты должен любить себя и не переживать из-за то, что говорят люди", – передал слова Папы Римского Хуан Карлос Круз.

Как отмечает издание, эти слова Папы Франциска являются существенным отходом от учения Римско-католической церкви, которая рассматривает гомосексуализм как "объективное расстройство", противоречащие Божьим законам.

Представитель Ватикана Грег Берк заявил CNN, что они обычно "не комментируют частные разговоры Папы".

Фернандо Карадима, священник, который изнасиловал Круза, был признан Ватиканом виновным в совершении преступления в 2011 году.

 

Теги: Папа Римский религия
Источник: 24 Канал
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