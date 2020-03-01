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      Папа Римский впервые за несколько дней вышел к прихожанам и рассказал о состоянии здоровья

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      1 марта Папа Франциск впервые за три последних дня выступил перед паломниками из окна над площадью Святого Петра в Ватикане.

      По информации Associated Press, он заявил, что не будет участвовать в традиционной неделе духовных размышлений возле Рима из-за простуды.

      К слову: Папа Римский Франциск заболел после встречи с прихожанами: фото

      "Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений, которые начнутся сегодня вечером в Аричче. В этом году простуда заставляет меня не участвовать в этом событии", – пояснил Папа Римский.

      Также отметил, что всю следующую неделю посвятит духовным размышлениям в Ватикане.

      Во время воскресной проповеди простуда напоминала о себе – Папа Франциск дважды делал короткую паузу из-за кашля.

      Отметим, что понтифик впервые за семь лет пропускает духовные размышления в начале Великого поста перед Пасхой.

      Что известно о болезни Папы Римского?

      Информация о недомогании 83-летнего Папы Римского появилась после встречи с прихожанами.

      В СМИ сразу же начали распространяться слухи о якобы заражении понтифика коронавирусом, который свирепствует в Италии. Однако официального подтверждения этому нет. Он и вправду заболел, но не коронавирусом COVID-2019. На вопрос, проходил ли Папа Римский тест на коронавирус, в Ватикане отказались отвечать.

      Из-за простуды Папа Франциск отменил не одно официальное мероприятие. Однако 29 февраля он принял на аудиенции в Ватикане главу УГКЦ Святослава (Шевчука).

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус Covid-19 Папа Римский Ватикан
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