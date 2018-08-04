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Папарацци подловили Хайден Панеттьери на свидании: фотофакт

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Хайден Панеттьери сходила на свидание
Хайден Панеттьери сходила на свидание / dailymail.co.uk

Актриса Хайден Панеттьери недолго тосковала из-за трещины в отношениях с Владимиром Кличко. Звезда сходила на свидание с таинственным незнакомцем.

Как сообщают СМИ, после длительных отношений украинский экс-боксер Владимир Кличко и волшебная актриса Хайден Панеттьери решили разойтись. Пара отменила свою помолвку и, видимо, будет решать вопрос об опеке над 3-летней дочерью Кайей.

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Не успели поклонники звезд оправиться от информации об их разрыве, как Хайден Панеттьери засветилась на свидании с симпатичным брюнетом. Вероятно, тосковать из-за отмены помолвки актриса не намерена, поэтому наслаждается отдыхом в Голливуде.

Папарацци The Daily Mail подловили Хайден, когда она выходила из ресторана в сопровождении таинственного мужчины. Актриса выглядела счастливо и не скрывала своей улыбки. У журналистов не возникло сомнений, что это была не дружеская встреча Хайден Панеттьери, а романтическое свидание. Все потому, что пара вышла, держась за руки, а у авто они счастливо станцевали перед фотографами.


Хайден Панеттьери сходила на свидание

На ужин Хайден Панеттьери надела платье с цветочным принтом, которое подчеркнулаонеидеальную фигуру звезды. Без макияжа и с обычной прической она поужинала с загадочным человеком. После трапезы актриса вышла из ресторана босой, сняв перед фотографами носки. Обувь звезда не несла в руках, поэтому неизвестно, чем завершила свой look экс-невеста Владимира Кличко.

Вероятно, Хайден сильно выпила перед выходом из ресторана, о чем свидетельствовало и ее поведение, и внешний вид.


Хайден Панеттьери сняла носки перед фотографами


Свидание экс-невесты Владимира Кличко


Хайден Панеттьери станцевала


Хайден Панеттьери навеселе

Теги: Кино LifeStyle Звездные разводы Звездные романы
Источник: 24 Канал
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