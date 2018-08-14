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Папарацци поймали уставшую Еву Лонгорию без макияжа в Беверли-Хиллз: фото

147 Читати новину українською
Ева Лонгория
Ева Лонгория / SPW

43-летняя актриса Ева Лонгория наслаждается материнством и практически все свое время проводит с новорожденным сыном. Пока что счастливая мамочка не часто выходит в свет, однако начинает вспоминать свою жизнь до декрета.

Так, папарацци заметили Еву Лонгория с мужем Хосе Антонио Бастоном у популярного ресторана "Mr Chow" в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Поклонники актрисы заметили, что Ева выглядит уставшей, но счастливой. Женщина вышла из машины без макияжа, однако искренне улыбалась.

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201808/1015337_2361347.jpg?201808160013

Ева Лонгория призналась на своей странице в Instagram, что порой материнство сопряжено с трудностями.

Прошло семь недель, как Сантьяго родился. И в течение всего этого времени я была с ним день и ночь. Я не работала, и это были лучшие семь недель моей жизни,
– рассказала она.

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201808/1015337_2361347.jpg?201808160013
Ева Лонгория

Ева Лонгория для выхода надела белые джинсы с черной рубашкой, а также соединила образ с прозрачными мюлями.

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201808/1015337_2361347.jpg?201808160013
Ева Лонгория

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала роды.

Теги: LifeStyle Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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