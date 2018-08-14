Папарацци поймали уставшую Еву Лонгорию без макияжа в Беверли-Хиллз: фото

43-летняя актриса Ева Лонгория наслаждается материнством и практически все свое время проводит с новорожденным сыном. Пока что счастливая мамочка не часто выходит в свет, однако начинает вспоминать свою жизнь до декрета.

Так, папарацци заметили Еву Лонгория с мужем Хосе Антонио Бастоном у популярного ресторана "Mr Chow" в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Ева Лонгория после родов продемонстрировала фигуру: фото

Поклонники актрисы заметили, что Ева выглядит уставшей, но счастливой. Женщина вышла из машины без макияжа, однако искренне улыбалась.

Ева Лонгория призналась на своей странице в Instagram, что порой материнство сопряжено с трудностями.

Прошло семь недель, как Сантьяго родился. И в течение всего этого времени я была с ним день и ночь. Я не работала, и это были лучшие семь недель моей жизни,

– рассказала она.



Ева Лонгория

Ева Лонгория для выхода надела белые джинсы с черной рубашкой, а также соединила образ с прозрачными мюлями.



Ева Лонгория

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала роды.