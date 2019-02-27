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      Папенькин сынок и консул на Сейшелах: что нужно знать об Игоре Гладковском

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      Руководитель "Хюндай Мотор Украина" Игорь Гладковский любит роскошную жизнь и дорогие авто. Биография 25-летнего Игоря Глядковского пестрит солидными должностями. Он не только успешный бизнесмен, но и дипломат.

      По информации МИД, Игорь Гладковский возглавляет почетное консульство республики Сейшельские острова.

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      Это экзотическая островная страна, где коррупционеры прячут украденные деньги. От них там не требуют никакой документации, отчетности, гарантируют полную конфиденциальность.

      Гладковський укроборонпром
      Игорь Гладковский – почетный консул Сейшельских островов (скриншот сайта МИД)

      До него эту должность занимал его отец – Олег Гладковский. По странному стечению обстоятельств адрес консульства – улица Электриков – совпадает с юридическим адресом групп компаний "Укрпроминвест", владельцами которых является все тот же Олег Гладковский, Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

      Укрпромінвест Порошенко Гладковський оборонпром
      "Укрпроминвест" на улице Электриков в Киеве

      На этой улице же расположен элитный спортклуб "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко. Это помещение вообще называют неофициальным офисом гаранта.

      5 елемент Порошенко
      Спортклуб "5 элемент", который называют неофициальным офисом Порошенко

      В 2018 году офис консульства переехал на Новоконстантиновскую, 1. По этому адресу расположена частная фирма "Хюндай Мотор Украина", которая также принадлежит Игорю и Олегу Гладковским. Однако ни по старому, ни по новому адресу отыскать Игоря Гладковского журналистам не удалось. О консульство также никто не слышал.

      Журналисты искали место работы Игоря Гладковского:

      По данным СМИ, еще в марте 2018 года на Игоря Гладковского была зарегистрирована автомобильная корпорация "Богдан", которой ранее владел отец, а в 2000-х годах – Петр Порошенко.

      Гладковский-младший оказывался в центре внимания СМИ как фигурант скандалов, связанных с различными коррупционными схемами. В частности, Игорь Гладковский является соучредителем ООО "Киевбиоэнерго" совместно с другим молодым непубличным бизнесменом Тарасом Игнащенко, который является сыном советника министра энергетики Игоря Насалика Владимира Игнащенко. Компанию "Киевбиоэнерго" журналисты связывали со сделками другого бизнес-партнера президента Игоря Кононенко.


      Игорь Гладковский

      Также журналисты выяснили: соратники президента почему-то пользовались машинами консульства. Например, жена Игоря Кононенко арендовала там BMW. Наверное, пытались избежать уплаты налогов за растаможку дорогих иностранных авто.

      Читайте также: Украина не получит помощь Запада из-за отмены статьи о незаконном обогащении, – Лещенко

      Семья Гладковских до 2014 года были Свинарчуками. Потом изменили неблагозвучную фамилию, но, как замечает журналист Дубинский, в 2016 году полиция составила на сына заместителя секретаря СНБО протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Вот только не по фамилии Гладковский, а на Свинарчук. Так, у бизнесмена, скорее всего, осталось два паспорта.

      Какие отношения у Петра Порошенко и Олега Гладковского

      Журналист Иван Верестюк отметил, что Олег Гладковский-это человек Петра Порошенко, который является "смотрящим" над оборонным сектором. Однако Гладковский не просто бизнес-партнер Порошенко, он друг президента с 90-х годов.

      гладковський порошенко
      Гладковский вместе с Порошенко и Кононенко основывал "Укрпроминвест"

      Отдыхают друзья тоже вместе. Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали фото вилл Гладковского, Порошенко и Кононенко в элитном районе Испании.

      Гладинський
      Виллы Порошенка та Гладковського в Іспанії

      Журналисты программы "Наші гроші" заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен с украинского оборонного комплекса. К которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая огромные суммы.

      Полное видео выпуска программы "Наші гроші" о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома" смотрите здесь.

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      Теги: Петр Порошенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости Украины Расследования Коррупция Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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