Папина дочка: Брэдли Купера подловили на семейной прогулке в Венеции

Пока продолжается Венецианский фестиваль на острове Лидо, Ирина Шейк и Брэдли Купер с общей дочкой Леей гостят в Италии. В свободное время звездные родители наслаждаются прогулками с дочкой.

Новые фото, на которых Брэдли Купера подловили с годовалой дочкой, появились на The Daily Mail.

На них голливудский киноактер попал в объективы папарацци во время речной прогулки. Купер держал Лею на руках, успокаивая её от шума морских волн. Хоть отец и дочь выглядели несколько смущенными, поклонники все же не могут перестать любоваться семейной идиллией. Вместе с ними присутствовала и звездная мамочка Ирина Шейк.

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Ирина Шейк в Венеции



Брэдли Купер с дочкой Леей

Брэдли Купер с дочкой Леей

Стоит добавить, что Брэдли Купер и его партнерша Ирина Шейк не состоят в официальном браке. Несколько лет назад звезды начали отношения и уже в марте 2017 года у пары родилась дочь. Влюбленные часто выходят вместе на прогулки и не боятся демонстрировать лицо своей подрастающей доченьки, хоть и в соцсетях стараются не афишировать домашнюю жизнь.

Напомним, что на Венецианском фестивале 2018 актер Брэдли Купер с Леди Гагой презентовали долгожданную киноленту "Звезда родилась". Поэтому исполнители главных ролей вышли на красную дорожку вместе. Поддержать своего партнера вышла Ирина Шейк, которая поразила всех своим роскошным платьем.