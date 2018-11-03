Папина любовь: муж Кьяры Ферраньи посвятил песню 7-месячному сыну – трогательное видео
Муж блогера Кьяры Ферраньи, популярный итальянский певец Fedez растрогал сеть новым видеоклипом. Рэпер посвятил песню своему первенцу – 7-месячному сыну Лео.
Видеоклип на песню "Prima di ogni cosa" опубликован на официальном YouTube-канале певца 2 ноября. За один день ролик набрал более 3 миллионов просмотров. Большинство поклонников тронуты до слез новой работой рэпера Fedez.
Читайте также: Муж Кьяры Ферраньи празднует день рождения: Биография итальянского рэпера Fedez
19 марта у Кьяры Ферраньи и Fedez родился сын Лео. С первых дней рождения малыша звездные родители стали рассказывать всем поклонникам в социальных сетях о своем родительстве. Отметим, что малыш получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino.
Fedez с сыном Лео / Instagram
"Prima di ogni cosa" с итальянского переводится "прежде всего". Так, в песне речь идет о важнейшем человеке в жизни артиста – 7-месячном Леоне.
Смотрите видеоклип Fedez на песню "Prima di ogni cosa":
Fedez с сыном Лео / Instagram
Лео / Instagram
Fedez с сыном Лео / Instagram
Кроме того, рэпер опубликовал видео на своей странице в Instagram, как его маленький Лео реагирует на себя в видеоклипе. Мальчик трогательно смеется на руках матери Кьяры Ферраньи.
Смотрите видео с Лео и Кьярой Ферраньи:
Выбор редакции
-
Что предусматривает соглашение между Украиной и Вселенским Патриархатомсегодня , 14:53
-
Россия отгородилась от боевиков на Донбассе забором с колючей проволокой: фотодоказательствосегодня , 14:05
-
Покушение на координатора С14 Мазура: задержан заказчик убийства, идёт судебное заседаниесегодня , 13:16