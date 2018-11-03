Папина любовь: муж Кьяры Ферраньи посвятил песню 7-месячному сыну – трогательное видео

Муж блогера Кьяры Ферраньи, популярный итальянский певец Fedez растрогал сеть новым видеоклипом. Рэпер посвятил песню своему первенцу – 7-месячному сыну Лео.

Видеоклип на песню "Prima di ogni cosa" опубликован на официальном YouTube-канале певца 2 ноября. За один день ролик набрал более 3 миллионов просмотров. Большинство поклонников тронуты до слез новой работой рэпера Fedez.

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19 марта у Кьяры Ферраньи и Fedez родился сын Лео. С первых дней рождения малыша звездные родители стали рассказывать всем поклонникам в социальных сетях о своем родительстве. Отметим, что малыш получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino.

Fedez с сыном Лео / Instagram

"Prima di ogni cosa" с итальянского переводится "прежде всего". Так, в песне речь идет о важнейшем человеке в жизни артиста – 7-месячном Леоне.

Смотрите видеоклип Fedez на песню "Prima di ogni cosa":



Fedez с сыном Лео / Instagram



Лео / Instagram



Fedez с сыном Лео / Instagram

Кроме того, рэпер опубликовал видео на своей странице в Instagram, как его маленький Лео реагирует на себя в видеоклипе. Мальчик трогательно смеется на руках матери Кьяры Ферраньи.

Смотрите видео с Лео и Кьярой Ферраньи: