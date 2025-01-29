Глава концерна Rheinmetal рассказал, за что Россия пыталась его убить
Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, за что Россия планировала его убить. России не нравится то, как концерн помогает обороноспособности западных стран.
Россия чувствует угрозу из-за такой роли концерна в оборонной промышленности Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LTR.
Смотрите также НАТО официально подтвердил намерение России убить главу крупного европейского производителя оружия, – СМИ
Зачем России убивать главу Rheinmetal
Паппергер отметил, что Россия негативно относится к деятельности Rheinmetall.
Я думаю, что вполне понятно, что такие государства, как Россия, не очень довольны тем, что мы, как крупнейший в мире производитель крупнокалиберных боеприпасов, очень помогаем западным странам в плане обороны,
– рассказал он.
Он также добавил, что о его безопасности сейчас заботится полиция.
Накануне, 28 января, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай подтвердил, что Россия действительно планировала убийство руководителя Rheinmetall.
Напомним, в июле США удалось остановить российскую операцию, направленную на убийство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. Разведка Соединенных Штатов узнала о намерении Кремля и сообщила об этом Германии. Это позволило немецким службам безопасности защитить Паппергера.