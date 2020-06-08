Родители готовы потратить все ресурсы мира, только бы не видеть, как страдает их сын и не слышать, как плачет дочь. Однако готовы ли люди сделать это для чужих детей со страшным диагнозом? Оказывается, такие люди существуют. История об отце и матери, которые, имея 4 биологических детей, взяли на себя миссию показать силу отцовства еще одному брошенному ребенку.

Проект 24 канала и благотворительного фонда "Родные" расскажет о положительном опыте усыновления 10 семей, примеры которых вдохновляют. Смотрите программу в эфире телеканала по понедельникам в 19:30. Об истории семьи из Борислава, что на Львовщине, – читайте дальше.

Читайте первый выпуск программы Стали родителями дважды за несколько месяцев: поразительная история пары, которая 10 лет не могла иметь детей

"Всегда было страшно – а как я смогу выбрать?"

У Оксаны и Богдана Яким есть 4 биологических детей. Также они усыновили одного ребенка – Дмитрия, у которого диагноз ДЦП. Сейчас ему уже 17 лет. Оксана рассказала, что сама выросла в большой семье. У нее 4 сестры и 5 братьев, именно поэтому к большой семье относится нормально.



Семья Яким / фото из семейного архива

Оксана Яким: когда даже я была девушкой, я слушала по радио такую программу – "государственные дети". Меня всегда эта тема касалась. Только мне всегда было страшно. А как я смогу выбрать?

Семья не искала Дмитрия. У них рождались свои дети, в доме царила радость и счастье. Однако в один момент пара поняла, что может сделать так, чтобы на 1 слезу и на 1 горе в мире стало меньше.

"Дети положительно реагировали даже несмотря на свою подростковую неосведомленность"

Пара заранее подготовила своих детей и сообщила о решении усыновить ребенка. Они хотели знать мнение каждого о решения усыновить Дмитрия. Для старшего сына Богдана эта новость была радостной, ведь он рос только с сестрами и ему всегда хотелось иметь брата.

Дочь Марина: Это были радостные эмоции. Такая приятность. Мы с нетерпением ждали. Он очень любящий, у него очень большое сердце. И он, наверное, с первого взгляда вызывает к себе такую привязанность. Он очень искренний, он очень добрый. Трудолюбивый. Он жертвенный.

Дети положительно отреагировали несмотря на свою подростковую неосведомленность, как отметила Оксана.



Оксана и Богдан Яким / фото из семейного архива

"У всех был "немой" вопрос-для чего?"

Однако у родных была другая реакция.

Оксана Яким: Конечно, все с таким предостережением (восприняли новость об усыновлении – 24 канал). Немой вопрос у всех был: "Для чего вам это?»

Родные считали, что Оксана и Богдан делают неправильный шаг. Они якобы приняли неправильное решение, ведь у них есть свои биологические здоровые дети, поэтому для чего отягощать жизнь хлопотами.



Дмитрий с мамой / Фото из семейного архива

Дочь Марина: Были такие, которые говорили, что родители молодые, они могли еще родить здорового ребенка. "Для чего вам чужой ребенок, а еще и неполноценный?"

Когда везли Дмитрия домой, он боялся деревьев за окном

Пару предупреждали, что последствия синдрома ДЦП могут быть разные. Им говорили, что может быть речь на бытовом уровне и задержка психомоторного развития.

Оксана Яким: А с другой стороны – а кто с ним на другом уровне разговаривал, кроме как есть, спать, посмотреть мультик? Мы когда его везли домой, а за окном деревья же двигаются. Он прятал голову и говорил: "А те деревья на нас не упадут? Это так, как рыбку взять из аквариума и пустить в открытое море.



После усыновления Дмитрий увидел совсем другую жизнь / Фото из семейного архива

Когда Дмитрия принесли в новый дом, то он не понимал, что происходит.

Меня на руках занесли и мне все было не знакомо, я не знал, что делается. Было необычно,

– рассказал Дмитрий.

"Дети становились другими, они должны были помогать Дмитрию"

Сначала Дмитрий не мог ни сидеть, ни стоять. Он лежал на полу с согнутыми на коленях руками и мог лишь тянуть себя по полу, как зайчик. Оксана и Богдан стали другими после усыновления. Изменились и их дети.

Богдан Яким: Дети становились другими, потому что его состояние для детей был таким, что они вынуждены были ему помогать. Возможно, сначала так, через "не хочу", но позже это стало привычным явлением.



Дмитрий с братом Богданом / Фото из семейного архива

Дети привыкли, что сначала им нужно было думать о том, что он может сделать сам. И помочь ему в том, чего требовал.

Сын Богдан: Я помогал, потому что первое время он совсем был немобильний. На руках (носил – 24 канал) на 2 этаж или где-то в машину. Отвезти, привезти обратно.

"Дмитрий стал 30-м внуком у моих родителей"

Даже когда отец приходил уставший с работы, все равно после ужина еще час делал физические упражнения с Дмитрием. Он растягивал его мышцы каждый день.

Богдан Яким: Это физические нагрузки, которые мы старались делать. Это элементарные упражнения. Был плач, слезы. Мы понимали, что это нужно. У нас не получалось и были в отчаянии. Как дальше? Он не имел координации, он не мог сидеть на кресле, не мог взять ложку в руки.



Отец ежедневно занимался с Дмитрием физическими упражнениями / Фото из семейного архива

Пара всегда, как все обычные люди, волновалась за состояние Дмитрия. Они всегда думали, что будет, если парень никогда не сможет ходить. Однако впоследствии успокаивались.

Оксана Яким: Приходила такая мысль: а в любом случае, что он потеряет? У него будет мама, папа, баба, дед. Он стал 30-м внуком у моих родителей.

Отцу пришлось подстроить дом под нужды сына. Весь двор залили бетоном. В доме нет ковров, чтобы Дмитрий не смог запутаться и упасть. Также сделали дополнительные поручни на лестнице, чтобы парень мог легко подниматься на 2 этаж.

Парень владеет английским, ведь ездит в США

Дмитрий ежегодно ездит в Соединенные Штаты Америки. Именно поэтому ему удалось очень хорошо изучить язык.

Дмитрий: В США мне все нравится. Больше всего то, как люди общаются с другими. Отношение.

У парня есть любимая бейсбольная команда в Америке – Saint Luis Cardinals. В 2019 году сбылась его мечта – попал на их игру и сфотографировался с игроком команды.



Дмитрий с кумиром / Фото из семейного архива

Дмитрий полностью самостоятельный

Именно высокий уровень медицины и неравнодушие многих людей помогли Дмитрию улучшить свое состояние.

Оксана Яким: в США ему дали шанс на лучшую жизнь. ДЦП не излечивается, но улучшить его состояние и качество его жизни они смогли.

Богдан Яким: Понятно, что ему пришлось немало перетерпеть, потому что были операции, реабилитация и на сегодня он, мы можем сказать, самостоятельный мальчик, который полностью себя сам обеспечивает.



Дмитрий выдержал много операций / Фото из семейного архива

Дмитрий утром встает немного быстрее, чем другие. он делает упражнения, умывается, завтракает и идет в школу. Это не легко, ведь в школе нет условий для детей с ДЦП. Однако Дмитрий решил, что будет ходить в учебное заведение, как все дети.

Дмитрий: Ко мне все относятся очень хорошо и все всегда готовы помочь. Никто никогда не игнорирует и не проходит мимо.

Все, что я делаю в жизни – все мне приносит радость,

– сказал Дмитрий.

Парень в будущем планирует работать с детьми. Самая большая мечта – с детьми с особыми потребностями.

"Бог говорил о семье, в которой я сейчас живу."

В семье уверены, что реалии нашей страны не позволяют сделать судьбы таких людей всегда счастливыми. Именно поэтому семья – это их хорошее будущее.

Я думаю, что это неслучайно. Бог словно говорил о семье, в которой я сейчас живу,

– заверил Дмитрий.

Оксана Яким: Ты не можешь изменить страну, ты не можешь изменить судьбу тысяч детей, которые сидят в интернатах. Но реально ты смог изменить судьбу этого ребенка. Мне кажется, что это много – он стал частью твоей семьи. Где было 4 тарелки борща, там стало и 5. Я считаю, если мы смогли его изменить, то стоило жить. Стоило через это пройти.



Дмитрий уверен, что попасть в семью Яким ему помог Бог / Фото из семейного архива

Обратите внимание! Консультацию по поводу усыновления вы можете получить на сайте Ridni.org.ua или позвонив на горячую линию благотворительного фонда – 0800 300 484.

Благотворительный фонд "Родные" оказывает информационную и психологическую поддержку по процессу усыновления. При необходимости, юридические партнеры Фонда оказывают правовую помощь в процессе усыновления. Фонд ни в коем случае не занимается посреднической деятельностью и не заменяет функций государства в процессе усыновления (удочерения).