Пара занялась сексом на балконе дома в Одессе: снимали все на телефон – видео 18+

В Одессе ночью 10 августа заметили пару, которая занимается сексом на балконе многоэтажки. Вероятно, молодые люди решили, что делать это на глазах соседей гораздо интереснее. При этом один из партнеров снимал видео.

Также секс пары сняли на видео из квартиры напротив, а затем обнародовали запись в сети. Инцидент произошел в 27 доме жилого комплекса "Жемчужина".

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Периодически меняли позы

Пара занималась сексом на совместном балконе 25 этажа. На видео заметно, что мужчина был крайне активным. Авторы сообщения отметили, что девушка также не отставала. Она снимала видео их развлечения.

Сначала партнерша опиралась руками о стену и они были развернуты спиной ко двору. Позже пара немного изменила позу и девушка оперлась руками на перила балкона.

Пара занимается сексом на балконе многоэтажки: смотрите видео телеграма "Одесса info"

Похожий инцидент на Прикарпатье

3 февраля в сети начали активно обсуждать похожее событие, которое произошло в Ивано-Франковске. Там молодые люди занялись сексом на смотровой площадке ратуши в центре города. Прохожие снизу снимали процесс на видео, которое обнародовали.

На инцидент даже отреагировал мэр города Руслан Марцинкив. Он написал в фейсбуке, что можно ввести отдельную платную услугу для занятий любовью с прекрасным видом на город.

Расположение дома, где сняли пару / Карта google