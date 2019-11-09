Пара из США обвинили украинку с карликовостью в попытке убийства и оставила ее жить саму

Сирота из Украины с карликовостью Наталья Грейс Барнетт, которая сейчас проживает в США, опровергла слухи, что она якобы угрожала убить своих приемных американских родителей. В то же время девушка утверждает, что никогда не выдавала себя за ребенка, будучи взрослой.

Как сообщает BBC, бывшие приемные родители Натальи утверждали, что девушка на самом деле взрослая и ей около 30 лет. Однако, сама девушка в своем первом интервью заявила, что ей – 16.

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"Я переехала в США, когда мне было 6 лет. Я только знаю, что какая-то семья приехала меня навестить и через некоторое время удочерила", – рассказывает она.

По словам девушки, ее удочерялы несколько приемных семей, однако возвращали обратно. В 2010 году сироту из Украины приняла супружеская пара из Флориды – Кристин и Майкл Барнетт. Правда, последние усомнились в ее возрасте и считали, что девушке было тогда около 20 лет, хотя сама Наталья утверждала, что ей – 6.

Доливает масла в огонь и то, что приемная мать заметила у девочки коренные зубы, менструальный цикл и желание общаться с более взрослыми детьми. Позже девушка призналась, что была немного взрослее названного возраста, но ей было далеко не 20.

В 2012 году Майкл Барнетт подал ходатайство в Верховный суд округа Марион во Флориде, чтобы изменить дату свидетельства о рождении Натальи с 2003 на 1989 год. Тогда тесты костей девушки показали, что ей было 14 лет. А потом семья призналась, что они переехали в Канаду без Натальи, хотя оставили на нее квартиру с уплаченными на год вперед счетами и консервами.

Наталия Грейс Барнетт в США

Таким образом, Барнетты оставили девушку жить в одиночестве. За это им предъявлены обвинения в халатности и к началу 2020 года они должны предстать перед судом, несмотря на то, что расстались еще в 2014-м.

Кроме того, в сентябре 2019 года в комментарии Daily Mail TV Кристинн Барнетт заявляла, что Наталья угрожала зарезать ее вместе с мужем, если бы те спали. Также, по ее словам, девушка пыталась отравить женщину и якобы пыталась толкнуть ее на забор, который находился под напряжением.

Наталья, со своей стороны все обвинения отвергает. Девушка добавляет, что Барнетты ее саму, 8-летнюю, оставили год жить только на консервах. Также ее записали в старшую школу, и Кристин просила девушку всем говорить, что ей 22 года.

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Я на самом деле думала, что нашла для себя семью после того, как от меня несколько семей отказывалось. А одна семья даже вернула меня назад американским социальным службам, когда я травмировала другого ребенка: мы были очень близки, и мы в шутку боролись, и я упала на его руку, но мать подумала, что я пыталась сломать ему руку,

– говорит с сожалением она.

Сейчас для Натальи приписали семью Антвона и Синтии Манс.

Наталья рассказывает о жизни вместе с Барнеттами в программе "Доктор Фил": смотрите видео